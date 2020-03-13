“Kölelik koşullarını kabul etmiyoruz”

Haydarpaşa arkeolojik kazılarında çalışan işçiler hak arama mücadelelerine devam ediyor. Basın açıklaması yapan işçiler, taşeron firmanın kendilerini tehdit ettiğini söylüyor

Haydarpaşa arkeolojik kazılarında çalışan işçiler 3 aydır maaş alamadıkları için dün itibariyle iş bırakma eylemi yapmışlardı. İşverenler tarafından tehdit edildiklerini ifade eden işçiler Haydarpaşa Garı’nda basın açıklaması düzenledi. İşçiler adına açıklama yapan Sinan Küçük, Haydarpaşa arkeolojik kazı çalışmalarını üstlenen KKC Marmaray firmasının 3 aydır maaşları ödemediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Yemek ve yol parası ödemiyorlar. İnsan sağlığına ve onuruna uygun olmayan çalışma koşullarını bizlere layık görüyorlar. Biz 10 gündür bu şartları kabul etmediğimizi söyledik ve kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu süreçte firma yetkilileri hakkımızı istediğimiz için bizlere gözdağı vererek, tehdit ve hakaret ederek haklı mücadelemizde bizi suçlu ilan ettiler. KKC Marmaray’ın bu vurdumduymaz ve ben yaparım olur mantığına karşı 100 gündür ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesi için iş kanunun 34. maddesindeki hakkımızı kullanarak dün sabah itibariyle iş bıraktık. 10 gündür sessimizi duymayanlar dün üretimden gelen gücümüzü gösterdiğimizde çok değil birkaç saat sonra burada bizlere 3 aylık ücretlerimizin 20 Mart Cuma günü ödeneceği sözünü verdiler.”

Küçük, firma yetkililerin söz vermesine rağmen “Yetkililer devlette para olmadığını, devletin Kalyon, Kolin, Cengiz İnşaat ortaklığına para vermediğini o nedenle taşeron firma Ege Yapı Ray’ın da ödeme almadığını ve bundan sonra da bu şartlarda çalışmaktan başka yol olmadığını ifade ettiler.” dedi.

“MAĞDUR OLAN BİZİZ”

Küçük açıklamaya şöyle devam etti: “Bizlere işinize geliyorsa bu şartlarda çalışın yoksa çıkın gidin diyorlar. Bu bir itiraftır. İşçiye para vermeden çalıştıracağım denmektedir. Kriz bahanesi ile mağdur patronu oynamaya çalışanlar, bizlere mağduruz demesin, burada mağdur olan sadece ve sadece işçilerdir. Gerisi aldatmacadır. Bizler işçilere dayatılan kölelik koşullarını kabul etmiyoruz. O koşullar şurada toprağın altını kazarak ortaya çıkardığımız 1700 yıllık geçmişte kaldı. Bizler bu ülkenin üreten ve yaratan yurttaşlarıyız. Anayasal ve yasal olarak tanımlanmış haklarımız var ve bunların bilincindeyiz. İşçinin her ayın maaşını düzenli olarak alması yasal bir haktır, yemek ve yol parasının işveren tarafından karşılanması yasal bir haktır. Oysaki bugün krizi bahane eden patronlar bundan sonra daha da kötü olacak diyerek bizleri açlıkla korkutmak istemekte, yasal yükümlülüklerini kazandıkları onca paraya rağmen yerine getirmek istememektedirler. Bunlar kabul edilemez. İşçiler köle olmayı kabul etmeyecek. Bugün burada yarın başka bir yerde patronların bu açgözlülüğüne karşı mücadele etmeye ve örgütlenmeye devam edeceğiz.”

ARKEOLOGLAR DESTEK VERDİ

İstanbul Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi arkeologlar da işçilere destek vermek için basın açıklamasına katıldı. Dernek adına açıklama yapan Dicle Kaya şunları söyledi: “Arkeolojik kazı, özveri ve titizlik gerektiren bir ekip çalışmasıdır. Bu ekibin her üyesi birbiriyle iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalı. Ancak bugün görüyoruz ki Haydarpaşa'da meslektaşlarımızla çalışan arkadaşlarımız emeklerinin karşılıklarını alamıyorlar. Bu koşullarda çalışmalarını beklememiz elbette haksızlık olur. Unutulmamalı ki hepimiz işçiyiz. Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının, çalışmanın yeterli emek ve özveriyle yürütülmesini zorlaştırdığından, kültür varlıklarının sağlıklı bir şekilde araştırılabileceği bir ortamın yaratılmasını da engelleyecektir. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, haklarını arayan Haydarpaşa emekçilerinin yanındadır.”