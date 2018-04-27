Haftalık Bağımsız Gazete 28 Nisan 2018
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Klasiklerle 23 Nisan konvoyu

Klasiklerle 23 Nisan konvoyu
GazeteKadıköy

Tüm ulusal bayramlarda klasik araç konvoyları organize eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Özofagus Atrezili (yemek borusunun bir kısmının yokluğu) dezavantajlı çocuklarla kutladı. Farkına varılmadığı takdirde ölümcül olabilen bu doğumsal rahatsızlığa dikkat çekmeye çalışan İKOD’un, özofagus atrezisi ve buna eşlik eden hastalıklarla doğan çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere bu duruma sahip  ebeveynler tarafından kurulmuş bir dernek olan TROAD’la işbirliğiyle gerçekleştirdiği 23 Nisan kutlama programında 20 klasik araç hazır bulundu. Kadıköy Belediyesi’nden öğle saatlerinde hareket eden klasik araç konvoyu, Bostancı sahil yolundan Bağdat Caddesi’ne girdi ve tekrar Kadıköy istikametine doğru devam etti. Klasik araçlardan çocukların salladığı bayraklara ve çalan kornalara çevredeki vatandaşlar coşkuyla karşılık verdi. 23 Nisan kutlama programı Kalamış’ta sona erdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Ulusal bayramlarımızın coşkuyla kutlanmasını çok önemsiyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi daima güçlü tutan bu bayramlardan en önemlilerinden biri bugün. Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’da, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan sağlık problemi yaşayan dezavantajlı çocuklarımızla bir araya geldik. Onların küçücük bir tebessümü, bizler için çok önemli.”

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