Kızılay, Kadıköylüleri kurban bağışına çağırıyor

Türk Kızılayı bu yıl da “Vekâleten Kurban Kesim Kampanyası” ile yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırmayı planlıyor

Sinan ERDOĞAN

Türk Kızılayı, 2 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla vekâleten kurban kesim kampanyası yürütüyor. 1-4 Eylül tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde yürütülen bu kampanyayla, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların uygun şekilde vekâlet yoluyla kesim yapmalarına yardımcı olmak ve “gerçek” ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını sağlamak hedefleniyor.

NOTER HUZURUNDA KURBAN KESİMİ

Kampanya çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, yurt içi için Kızılay’a bağışlanacak kurbanlar, dini vecibelere uygun ve hijyenik koşullarda kesilerek ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca konserve olarak ulaştırılacak.

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, Kızılay modeli kurban bağışının başka hiçbir kurumda olmadığını belirterek, Kızılay’ın farkının yıl boyunca devam eden bir yardım modeli olduğuna dikkat çekiyor: “Biz kesilen kurbanlarımızı asla ve asla 1-2 ay içinde dağıtmıyoruz. Tamamı konserve oluyor, dinleniyor. Şube olarak hala elimizde binlerce konserve mevcut. Bize müracaat eden ya da bizim tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinin yanında, aylık 2 tane 800 gramlık konserve veriyoruz. Bunların 18 ay raf ömrü var.”

KADIKÖY BAĞIŞLIYOR

Türk Kızılayı’nın, 2007 yılından bu yana Kızılay kurban modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığını belirten Hocaoğlu, Kadıköy ilçe sınırları içinde oturan vatandaşların Kızılay’a kurban bağışının Türkiye genelinin yüzde 5’ini oluşturduğunu, kimi zaman bu oranın yüzde 6 buçuğa kadar çıktığını söylüyor. Hocaoğlu, bağış oranında konserve yardımının yapıldığına dikkat çekerek “Bu konserveleri Kadıköy’de dağıtmakta zorlanıyoruz çünkü ilçemiz konum itibari ile ekonomik anlamda varlıklı bir ilçe. Ama biz diğer komşu ilçelere de bu konservelerden gönderiyoruz. Örneğin İstanbul’da partnerimiz Sultanbeyli, bizden sürekli yardım talep eder. Biz o ilçelere de yardım yapıyoruz.” diyor. Numan Hocaoğlu yurt dışında yaşayan vatandaşların da Kızılay’a başvurarak Vekaleten Kurban Kesim Kampanyası’na katılabileceklerini vurguluyor.

Kampanya süresince cumartesi günleri de Kadıköy Kızılay olarak açık olacaklarını ve bağış toplayacaklarını belirten Hocaoğlu tüm Kadıköylüleri, bağış kampanyasına katılmaya çağırıyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEK MÜMKÜN

Kurban Bayramı öncesinde bağış kampanyasına katılmak isteyenler 168 ücretsiz Kızılay çağı ve bağış hattından, Kızılay ortak bağış hesabı bulunan bankalardan, www.kizilay.org.tr adresinden ya da Kızılay’ın ülke genelindeki şube ve temsilciliklerinden makbuz karşılığı vekâlet verebilecek.