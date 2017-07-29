Giydikleri kıyafetler bahane edilerek yapılan saldırıları protesto eden kadınlar, Kadıköy'de ''Kıyafetime Karışma'' eylemi düzenledi, mecliste görüşülen Nüfus Tasarısı'na da tepki gösterdi

Geçtiğimiz aylarda bindiği otobüste şort giydiği için bir erkek tarafından saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'den sonra birçok kadına giydiği kıyafetler bahane gösterilerek saldırı gerçekleşmişti. Bunlardan bir tanesi de Eminönü'nde bir erkeğin ''Üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsun'' diyerek saldırdığı Canan Kaymakçı'ydı. Son dönemde medyaya da yoğun bir şekilde yansıyan taciz ve saldırı haberleri kadınların öfkesine ve tepkisine yol açtı.

Sosyal medyada ''Kıyafetime Karışma'' kampanyasını başlatan Dilber Sünnetçioğlu'nun çağrısıyla kadınlar Kadıköy'de protesto eylemi düzenledi. ''Kıyafetime, şortuma, hayatıma karışma'' diyen kadınlar Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Yüzlerce kadının buluştuğu eylemde ''Her yer kadın her yer direniş'', ''Yaşasın kadın dayanışması'', ''Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa'' sloganları atıldı. Kadınlar daha sonra Bahariye Caddesi'nden Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü. Kadıköylü kadınlar da alkış ve ıslıklarıyla destek verirken, birçok kadın da yürüyüş esnasında eyleme katıldı.

''NASIL GİYİNECEĞİMİZE BİZ KARAR VERİRİZ''

Kadınların eylemi basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı okuyan Dilber Sünnetçioğlu kadınların yaşam tarzına yönelik söylem ve uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Sünnetçioğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti: Erkeklerin öne sürdükleri tahrik olma bahanesinin sonu yok. Sonuçta her dünya görüşünden kadını kapsayan asıl mesele, Eminönü'nde kıyafetine karışılmasına sessiz kalmayan Canan arkadaşımızın söylediği gibi; kadınların bir et parçası olmamasıdır. Nasıl giyineceğimize dair kararlar, biz kadınlarındır. Nerede ne zaman yürüyeceğimize, hangi toplu taşıma aracını kullanacağımıza, hangi vagona bineceğimize biz karar veririz. Buna kimse karışamaz. Çocuk istismarının önünü açan nüfus tasarısına da en yüksek perdeden hayır diyoruz. Sessiz kalmıyoruz, artık yeter ! Hayatın içindeyiz ve olmaya devam edeceğiz.''

Eyleme şarkıcı Yonca Evcimik de katıldı. Evcimik, ünlü şarkısı ''Haddini Bil'' şarkısını hep bir ağızdan kadınlarla söyledi.