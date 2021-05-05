Kısıtlama asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı

Kadıköy Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, Kadıköy’ün önemli noktalarında altyapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

Kadıköy Caferağa’nın ana arterlerinden biri olan Dr. Esat Işık Caddesi’nin asfaltına başlandı. Daha önceden mahallelinin arabalarını yoldan çekmelerine yönelik hazırlanan duyurulara rağmen bazı araçların park halinde olması ekiplere zorluk yaşattı. Bazı araçlar çekilerek yol asfaltlanmaya hazır hale getirildi.

BİRÇOK MAHALLEDE ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, 19 Mayıs Mahallesi’nde Kürkçü, Rıfkı Bey, Kavisli sokaklarını, Göztepe mahallesinde Kortanpaşa sokağı, Feneryolu mahallesinde Boztepe, Gedikli, Saldıray, Yazıcıbaşı, Gazi Muhtar Paşa sokaklarını, Caferağa mahallesinde deTuğlacı Eminbey, Leylek ve Badem Altı sokaklarında asfaltlama çalışmaları yaptı.

İSKİ’NİN ÇALIŞMALARI DA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İBB ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Kadıköy Tarihi Çarşı, Rıhtım ve Caddebostan sahilde İSKİ’nin yürüttğü yağmur ve atık su kanalı çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediliyor.

KALDIRIM ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, pek çok noktada da yaya önceliğine önem veren kaldırım çalışmalarını da sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi, kısıtlama sonuna kadar altyapı sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Öte yandan Fikirtepe’nin ana caddesi olan Mandıra Caddesinde de İBB ekipleri ile birlikte asfalt çalışmaları başladı.