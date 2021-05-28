“Kimse buraya ‘çökmesin’ diye biz talibiz”

Kalamış Yelken Kulübü için alınan özelleştirme kararına sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” dedi.

Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı 10 yıl önce alındı, süreç devam ediyor. Bu özelleştirme kararının ardından 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı.

Yat Limanı’na ilişkin özelleştirme süreci sürerken Kalamış Yelken Kulübü arazisinin özelleştirme kararı üzerine, KADER Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından, “Fenerbahçe Kalamış Yaşam Alanlarımıza Ne Oluyor” başlıklı online toplantı düzenlendi.

Toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve önceki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katılarak Yat Limanı ve Yelken Kulübü için alınan özelleştirme kararlarına sert tepki gösterdiler.

“KİMSE BURAYA ‘ÇÖKMESİN’ DİYE...”

KADER Kadın Adayları Destekleme Kadıköy Şubesi, yaşanan bu gelişmeler nedeniyle online bir zoom toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Mevcut haliyle kullanılan yerin mülkiyeti kamuda. Fakat bir özel işletme tarafından işletiliyor. Burası zaten ‘özelleştirilmiş’ bir yer. İnsanların bu alanı kullanması zaten sınırlı. Bizim sadece özelleştirmeye değil, buna da karşı çıkmamız gerekiyor” dedi.

Kadıköy Belediyesi olarak Fenerbahçe Kalamış Yelken Kulübü’nün, yaşanan süreçle ilgili güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak buraya talibiz. Yarın Kadıköylülerle beraber biz buranın işletmesine, mevcut halini koruyarak, bir metrekare ek inşaat yapmayarak talibiz. Kamunun kamuya devri çok rahat şekilde olabilir. Eğer niyetleri varsa, Kadıköylülerin seçtiği yönetime emanet etmek üzere burayı Kadıköy Belediyesi’ne verebilirler. Biz herhangi bir inşaat yapmadan, mevcut alanı yenileyerek, burayı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlayarak, hatta mevcut alandan yeşil alan yaratmak şartıyla buraya talibiz.” dedi.

Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünya yeşil alanlara, sosyal alanlara daha fazla yer açarken, biz elimizdeki bu alanı birilerine devrediyoruz. Bunu çok iyi anlatıp, doğru bir zeminde savunmamız gerekiyor. Kadıköy Belediyesi tüm paydaşlarla ortak çalışmaya hazır. Bunu doğru bir şekilde anlatabilirsek, bu pandemi koşullarında bu yapılanın yanlış olduğunu gösterebilirsek inanıyorum ki Kadıköylünün gücüyle beraber, ‘geleceğimizi çalma operasyonundan’ vazgeçecekler. Yargı umarım özgür iradesi ile karar verir” dedi.

“KAMU ARAZİLERİNE İHTİYAÇ VAR”

Kadıköy’ün önceki belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu ise halkın talepleri ve iradesinin göz ardı edildiğini belirterek “Bu kadar insanın harekete geçtiği ve kendi alanına sahip çıktığı bir alanda Ankara’dan küçük bir plan değişikliği ile bunu gündeme getiriyorsunuz. Demokrasilerde bunun olmaması gerekiyor. Eğer halk ‘hayır’ diyorsa ve ‘bu alan benim’ diyorsa siz bunu engelleyemezsiniz. Kamu arazilerine halkın çok fazla ihtiyacı var. Bu alanların halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Bisikletle geçebileceğiniz, yürüyebileceğiniz, spor yapabileceğiniz, oturup sohbet edebileceğiniz parkalara olan ihtiyacınız, uluslararası standartların ne kadar altında kalıyor. Mevcut halini büyütüp vatandaşla denizin arasındaki ilişkiyi neden kesiyorsunuz. Sonuçta alacağınız 3 kuruş para, kaybedeceğiniz ise genç nesiller ve bir anlayışı kaybedeceksiniz. Buradaki fonksiyonlar turizm fonksiyonu. Bunlar açıldığı zaman orayı özgürlük alanı olarak kullanan, gezen, yaşayan insanlar burayı kullanamayacaklar. Beton yığınına dönüşecek. Marina büyüyecek, dalgakıranlar uzayacak, denizin akıntısı engellenmiş olacak, bir de kirlenme ile karşı karşıya kalacağız. Kabul edilebilir bir durum değil. Kentler sadece betonarmeyle devam edemezler, inşaatla devam edemezler. Kentteki insanlar arasındaki organizmayı oluşturacak kültür, sanat, kamusal alanlar, parklar, spor alanları, insanların mevcut işleri ve evleri arasındaki zamanlarını değerli kılacak tercihlere ihtiyaçları var. Bu tercihleri ortadan kaldırdığınız zaman kent kent olmaz, ölür” dedi.