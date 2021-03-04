Kılıçdaroğlu esnafın dertlerini dinledi

Kadıköy’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan ve pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen esnafın dertlerini dinledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta, Kadıköy’de açılması planlanan Kent Belleği Müzesi ile ilgili düzenlenen proje sunumunu izledi. Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. Basına kapalı olarak düzenlenen proje sunumunun ardından Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet Kadıköy çarşısında dolaştı, esnafla selamlaştı.

Ziyaret sırasında dertlerini ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatmak isteyen yurttaşlar tarafından sık sık önü kesilen Kılıçdaroğlu, esnafla da biraraya geldi. Yurttaşların ve gazetecilerin yoğun ilgisi arasında ilerleyen Kılıçdaroğlu, kendisini dükkanına davet eden esnafları da geri çevirmedi. Kadıköy’de uzun zamandır kepenklerini açamayan, kirasını ödemekte zorlanan esnafın dertlerini kapalı olan bir kepenk önünde dinledi.

Kılıçdaroğlu, “Asla umutsuzluğa kapılmayın, bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecek, daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da, sanayicinin de, sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz.” dedi.

“Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor. İBB de kendine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız.”