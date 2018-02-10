Kentsel dönüşüm düğümü

Binaların depreme dayanıklılığının arttırılması için hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm, birçok problemi de beraberinde getiriyor. Kadıköy’de kentsel dönüşümün yoğun şekilde yaşandığı Fikirtepe ve Bağdat Caddesi’ndeki son gelişmeleri sizler için derledik

Depreme dayanıklı olmayan binaların yenilenmesi için 2012 yılında hayata geçirilen “kentsel dönüşüm” Kadıköy’de devam ediyor. Kentsel dönüşümün Kadıköy’de yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında ise Fikirtepe ve Bağdat Caddesi geliyor. Fikirtepe Derneği’nin Şubat ayında açıkladığı raporda dönüşüm, başta hava kirliliği olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Arsa ve mülk sahiplerinin mağduriyetlere uğradığı ifade edilen raporda, kentsel dönüşümün Fikirtepe için bir “kördüğüm” haline geldiği vurgulanıyor. Bağdat Caddesi’nde ise kentsel dönüşümün etkisiyle caddeye ilginin azalması dükkânların boş kalmasını sağlıyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin açıkladığı rapora göre kısmi bir toparlanma olsa da, durumun bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

SAYILARLA FİKİRTEPE

Kentsel dönüşümün 7 yıldır devam ettiği Fikirtepe’de resmi olarak anahtar teslim yapılmadı ve henüz oturum başlamadı. Projenin başladığı günden itibaren bugüne kadar 5500 konutun yıkıldığı Fikirtepe’den 7.500 Kişi dönüşüm sebebiyle taşındı. Fikirtepe’nin tamamında faaliyet gösteren 38 inşaat firması bulunuyor. Birden fazla firmanın olduğu 19 ada, bu adalarda yüzde yüz anlaşma sağlayan 20 ada, 3/2 çoğunluk sağlayan 21 adet ada, 3/2 çoğunluğu sağlayamayan 20 adet ada bulunuyor. 20 adanın ruhsatı onaylanırken, 20 adanın yıkımı gerçekleşti. 12 adada ise inşaatlar yükselme başladı.

10’LARCA DAVA

Fikirtepe Derneği’nin hazırladığı rapora göre dönüşüm sırasında birçok mağduriyet yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin en başında “çantacı” diye tabir edilen müteahhitler geliyor. Mal sahiplerini bir şekilde ikna ederek, projesiz tek taraflı sözleşme imzalatıp bir süre sonra, astronomik fiyatlarla başka firmaya devir yapan “çantacı müteahhitler” yüzünden bu tür adalarda süreç uzuyor ve mal sahipleri aleyhine maliyet artıyor. Davalara konu olan diğer mesele ise 2/3 çoğunluğu sağladığını sahte imzalar ile bakanlığa bildiren mütteahhitler. Yine derneğin raporunda müteahhitlerin yaklaşık 9-10 aydır yıktıkları adanın mal sahiplerine kira ödemediği belirtiliyor. Açılan davalarda başlıca konular şunlar: “3/2 İptal Davaları”, “2. DOP kesintisi İptal Davaları”, “Sahte imza davaları”, “Resen Tevhit İptal Davaları”, “Pay Satışı İptal Davaları”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Savcılığa suç duyuruları”, “Tapu İptal Davaları”, “Bakanlığa açılan tazminat davaları”, “Vekâlet İptalleri”, “Sözleşme Fesih Davaları”, “Sözleşme Uyarlama Davaları”, “Arsa uyarlama Davaları”, “Temsilcilere açılan tazminat davaları”, “Fikirtepe 1/5000 ve 1/1000’lik Plan İptal Davaları”, “Riskli Alan İptal davaları”, “TMOB tarafından Danıştaya açılan 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin İptal davası”, “Ana Muhalefet Partisi(CHP) Anayasa Mahkemesine 6704 sayılı torba kanunu ve 6306 sayılı yasaya atfen açılan iptal davası”, “İdare Mahkemelerinde açılan davalar”, “Hukuk mahkemelerinde açılan davalar”

ZEHİR SOLUYORUZ

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı hava ölçüm raporuna göre, Fikirtepe’deki hava kalitesinin düşük olduğu ve bölge sakinlerinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştı. Hava kalitesinin düşük olması hem yoğun bir şekilde devam eden kentsel dönüşümden hem de mahallede faaliyet gösteren 7 adet beton şantiyesinin üretiminden kaynaklanıyor. Mahallelinin şikâyetlerinin ardından beton santrallerinden biri kapatıldı. 6 santral ise hala zehir yaymaya devam ediyor.

FİKİRTEPELİLER NE İSTİYOR?

Fikirtepelilierin oluşturduğu Fikirtepe Derneği yayınladıkları raporda ise taleplerini şöyle sıralıyor: “Vatandaşın ömrü boyunca dişinden tırnağından artırarak yaptığı binalarının yok sayılarak sadece arsaların dikkate alınması adaletsizliğine son verilmelidir. Müteahhitlere kriter getirilmeli, iş yapmayan, müteahhitlere el çektirilmelidir. 3/2 esas alınıyorsa, tek tip sözleşme yapılmalı, sözleşme ekinde proje ve teknik şartname mutlaka olmalı. Kötü niyetlere alet edilerek mağduriyetler yaratan 2/3 çoğunluk kararı usulü yerine oy birliği aranması için düzenleme yapılmalıdır. Fikirtepe’de imar planı 7 yılda 7 kez, her seferinde maliklerin hakları daha fazla kısıtlanarak değiştirilmiştir. Kazanılmış hakların iadesi, Fikirtepe’de imar ıslah planı uygulamasında 1993 yılında DOP alınmıştır. Yeni imar planı 2. Kez DOP uygulaması haklarımızı gasp etmektedir. Fikirtepe dönüşüm uygulaması için yerel yönetimlerin yetkilerinin iade edilmesi, yasalarda korunmuş olan binaların güçlendirilerek korunması hakkı engellenmemelidir. Bireysel ve az katlı yapılaşmaya imkan tanınması, hakları, hukukları ve mülkleri gasp edilen vatandaşlar çok sayıda dava açtığından kentsel dönüşüm süreci hukuki ihtilaflarla tıkanmak üzeredir. İdareden ve müteahhitlerden giderek ağırlaşan hak ihlallerine son verilmelidir. Sorumuluk üstlenen, denetim ve müeyyide uygulaması kamu tarafından yapılmalıdır.”

BAĞDAT CADDESİ TOPARLANIYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında projelendirilen Bağdat Caddesi’nde tam 82 bina yenilendi. Caddede devam eden yoğun inşaat çalışmaları caddeye ilgiyi azaltınca son yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik olarak umduğunu bulamayan esnaf, kiraların da yükselmesiyle iş yapamaz hale gelmiş, böylelikle dünyanın marka caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde dükkânlar boşalmıştı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin yayınladığı rapora göre caddede kiralar yüzde 35 oranında geriledi ve kısmi de olsa kiraların düşüşüyle bir toparlanma dönemi başladı. Bağdat Caddesi’nde emlakçılık yapan Yasemin Özarslan da kiraların düştüğünü doğrularken, hala çok fazla boş dükkân olduğunu ve bunun bir süre daha süreceğini öngördüklerini belirtti