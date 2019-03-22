Haftalık Bağımsız Gazete 22 Mart 2019
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Kent Konseyi şiddeti kınadı

Kadıköy Kent Konseyi, geçtiğimiz hafta sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Konsey Başkanı Saltuk Yüceer için basın açıklaması yaptı

Kent Konseyi şiddeti kınadı
GazeteKadıköy

Kadıköy Kent Konseyi, geçtiğimiz hafta Fuat Engin’in Kadıköy Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Mimarlar Odası Anadolu Yakası Şube Başkanı Saltuk Yüceer’e sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadıköy Kent Konseyi komisyon üyelerinin katıldığı basın açıklamasında “15 Mart Cuma günü Kozyatağı Kültür Merkezi önünde yaşanan şiddet olayından dolayı oldukça üzgünüz. Kadıköy Kent Konseyi başkanımız Saltuk Yüceer’e sözle ve fiziki saldırı uygulanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi ve aynı zamanda Tüketici Örgütleri Federasyonu üyesi Fuat Engin olduğu görülmektedir.” denildi. Gelinen noktanın çok üzücü olduğunun belirtildiği açıklamada her türlü şiddetin kınandığı belirtildi.

Basın açıklamasında ayrıca TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen tarafından TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin açıklaması da okundu.

Basın açıklamasının ardından konuşan Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, saldırının gerçekleştiği andan itibaren kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. “Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özaslan’a, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na, CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı’na, TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ve desktek olan herkese şahsım, mensubu olduğum TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve başkanı olduğum Kadıköy Kent Konseyi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler; #kent konseyi
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