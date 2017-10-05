Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Kadıköy Kent Konseyi 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kent Konseyinin halkın ihtiyaçlarını gündemine alarak çalışma yapması gerektiğini ifade etti

Kadıköy Kent Konseyi 13. Olağan Genel Kurulu, 30 Eylül 2017 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katıldığı Genel Kurul Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in konuşmasıyla başladı. Yüceer, konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederken Türkiye’de 826 kişiye 1 dernek düşerken Kadıköy’de bu rakamın 450 kişiye 1 dernek, Fransa ve Almanya’da ise 40 kişiye 1 dernek olduğunu söyledi.

Gündemin okunarak oylanmasının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşma yaptı. Nuhoğlu, konuşmasında yerelde bir araya gelmenin öneminden bahsederek kamu alanlarına sahip çıkılması gerektiğini, Kent Konseyinin kamu alanlarının korunması için çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi. Kent Konseyinin kent yaşamı ve gelecek için çok önemli olduğunu ifade eden Nuhoğlu şöyle konuştu: Örgütlü toplumların güçlü, huzurlu toplumlar olduğunu biliyoruz. Tüm bu tüzel kimliklerin bir araya geldiği yapılanmada eğitim, sağlık, kamu arazilerinin konuşulması gerekir. Biz kendi geleceğimizi belirsiz bir ortama bırakamayız. Peki biz neler yapmalıyız da bu sürecin önüne geçmeliyiz? Birisi gelip arazimizi sattığı zaman mı bu araziyi satamazsın diyeceğiz yada bir yönetmelik önümüze geldiği zaman hayır bu yönetmelik yanlıştır mı diyerek bu süreci devam ettireceğiz. Biz niye öne geçmiyoruz? Bizim önceden çalışmamız gerekiyor. Kent Konseyi bütün bunların tartışıldığı yer. Eğitim, sağlık, kamu arazileri kent konseyinin gündeminde olmak zorunda.” Kadıköy’de yapılan çalışmaların tüm ülkeye örnek olduğunu ifade eden Nuhoğlu halkın ihtiyaçlarının konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından Faaliyet Raporu gündemine geçilerek Aralık 2016-Eylül 2017 Faaliyet Raporu sunumunda, hazırlanan video ile gerçekleştirildi. Kadıköy Kent Konseyi Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Çalışma Yönergesi’nin hazırlanarak bir sonraki genel kurulda görüşülmesine karar verildi.