Kendi elektriğini üreten belediye 20 bin TL tasarruf etti

Yaklaşık iki ay önce Evlendirme Dairesi’ne güneş panelleri kuran Kadıköy Belediyesi, bu süreçte 20 bin TL tasarruf etti

Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle hem iklim değişikliği ile mücadele etme hedeflerini gerçekleştiriyor hem de ürettiği elektrik ile faturanın yükünü hafifletiyor.Kadıköy Belediyesi, 21 Aralık tarihinde Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğu güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmeye başladı. Yaklaşık iki ay önce kurulan 384 adet güneş paneli ile binanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 40’ını karşılamayı hedefleyen belediye, kurum binalarına yeni güneş panelleri kurarak tasarruf oranını artırmayı amaçlıyor.

ELEKTRİK FATURASINDAN TASARRUF

Belediye, elektrik tüketimi oldukça yüksek olan Evlendirme Dairesi’nin çatısına yerleştirdiği güneş panelleri sayesinde, elektrik faturasından 50 gün içerisinde yaklaşık 20 bin lira tasarruf sağladı. 21 Aralık 2021’de kendi elektriğini üretmeye başlayan Kadıköy Belediyesi, 10 günde 2,3 megawatlık elektrik üretti. Belediye ocak ayında da toplamda 6,16 megawatt elektrik üretti. 1 Şubat’tan bugüne kadar da 2,2 megawatt elektriğini kendisi üretmiş durumda.

YENİ PANELLER KURULACAK

Kadıköy Belediyesi, enerji üretimi ihtiyacının tümünü karşılamak için yeni güneş panelleri kurmaya hazırlanıyor. 11 hizmet biriminde güneş enerjisi potansiyellerini çıkarmak için projelendirme çalışmalarına devam eden Kadıköy Belediyesi, önümüzdeki günlerde yeni güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirecek. Belediyenin hedefi 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megawatta çıkarmak.

İLK ADIMI EVLENDİRME DAİRESİ İLE ATTI

Yenilenebilir Enerji Projesi’ni başlatan Kadıköy Belediyesi, projenin ilk adımını olarak Evlendirme Dairesi´nin çatısına kurduğu 384 adet güneş panelleriyle attı. Kurulan paneller sayesinde, binada yıllık yüzde 40 elektrik tasarrufu sağlanacak.

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE

Güneş panelleri ile bir taraftan maddi getiri elde eden belediye, bir taraftan da iklim değişikliğini olumsuz etkileyen karbon salımını da azaltmayı amaçlıyor. Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı” hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltacağını duyurmuştu. Bu hedefin yüzde 6’sı ise, belediye binalarına ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile hayata geçirilmeye başlandı.