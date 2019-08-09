Kemal Kılıçdaroğlu Gazete Kadıköy için yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetemizin 1000. sayısı için gönderdiği yazıyı okurlarımızla paylaşıyoruz

Rivayettir; Megaralı Byzas, adını taşıyacak yeni bir kent kurmak için yola çıkmadan önce girişinde “Kendini bil” yazan Delfi Tapınağı’ndaki kâhini ziyaret eder. Kâhin, Byzas’a “Kentini körler ülkesinin karşısına kur” der.

Byzas’ın yolculuğu Kadıköy’de tamamlanır, karşısında gördüğü manzara günümüzün Sarayburnu’na aittir. “Ancak körler, karşı kıyının güvenlikli ve bereketli konumuna rağmen buraya yerleşebilir” diyerek, Kadıköy’den ayrılır. Artık emindir ki “Körler Ülkesi” ayrıldığı yerdir, karşısı ise Sarayburnu. Yüzyıllar sonra İstanbul adını alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapacak kentini Sarayburnu’na kurar.

Ben, bu rivayetin aksine Kadıköy’ün “Körler Ülkesi” olduğunu düşünmeyenlerdenim. Çünkü Kadıköylünün, dünyanın en güzel manzarasına baktığına inanırım. Kadıköylüyü, yüzyıllar içinde daha da güzelleşecek bir kentti karşıdan seyreden şanslı insanlar olarak tahayyül ederim. Topkapı Sarayı, arkasında yükselen Ayasofya, Sultan Ahmet ve biraz ötelerinde Süleymaniye Camisi’nin minareleri ile günümüzde çok azı kalsa da görkemi kaybetmeyen surlarıyla eşsiz bir manzara sunar, sakinine Kadıköy.

Ve hatta kaçırılan bir vapurun arkasından baka kalmanın en keyifli olduğu yer de bence Kadıköy’dür. Kadıköy size, Şehir Hatları Vapurlarının heyecan verici görüntüsünü seyrederek, bir sonraki sefer öncesinde bir bardak çay içme imkânı verir, iskelesinde. Çay her zaman vapurda içilecek değil ya! Üstelik Kadıköy, Sait Faik’in “Sonra Kadıköy İskelesi’ne yorgun varıp oradaki kanepelerde uzun zaman oturdum” demesi gibi, yorgunlara dinlenme olanağı da tanır. Biliniz ki eski bir Kadıköylü olarak yazıyorum bunları, yıllarca andığım iskeleden, Karaköy’deki Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı’na giden biri olarak.

Ancak, Cemal Süreya’nın Fazıl Hüsnü Dağlarca’yla karşılaşma ihtimali nedeniyle ceketi ilikli gezdiği Kadıköy’ü, tarihsel geçmişine ve entelektüel birikimine koşut, günümüzün kentleşme probleminin merkezlerinden biri olarak da tartışmak gerekiyor. Kadıköy, İstanbul’daki kent rantının en yüksek olduğu ilçelerden biri; vahşi bir kentsel dönüşüm sürecinin tam göbeğinde.

Bize düşen, ilçenin bu dönüşümünü sakinlerinin ve Kadıköy’ü olmazsa olmaz bir yaşam alanı görenlerin huzurunu bozmayacak şekilde planlamak. Kadıköy’ü, nefes alınabilir, sokaklarında keyifle dolaşılabilen, komşuluk ilişkilerinin en üst seviyeye çıkartıldığı, özellikle çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıldığı bir belediyecilik anlayışıyla yönetmeliyiz. Kadıköy’ü, ülkemizin tüm toplumsal kesimlerinin yaşamaktan keyif aldığı bir ilçe kimliğini bozmadan geleceğe taşımalıyız.

Bir kentin, bir beldenin sağlıklı geleceği ise hiç şüphesiz geçmişiyle kurduğu anlamlı ilişkisinde saklıdır. Bu bağlamda, bininci sayısına ulaşan Gazete Kadıköy, ilçenizin geleceği ile geçmişi arasında köprü görevi kuran önemli bir kaynak.

Gazete Kadıköy’ü 20. Yaşı ve 1000. Sayısı için kutluyor, yayın hayatı boyunca gazetede emek vermiş, gazeteye destek vermiş herkese eski bir Kadıköylü olarak teşekkürlerimi sunuyorum.