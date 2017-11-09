Kazaların önlenmesi için MEB’den adım

Milli Eğitim Bakanlığı, Bağdat Caddesi ekseninde hazırladığı raporla, trafik kazalarının sebeplerini ve çözüm önerilerini TBMM'ye gönderdi

Uzun yıllardır ölümlü kazalarla gündeme gelen Bağdat Caddesi için Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı. Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, MEB, TBMM Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu’na trafik sorunlarına yönelik bir rapor gönderdi. Raporda Bağdat Caddesi ekseninde trafik kazalarının sık yaşandığı ana caddelerdeki sürücülerin psikolojik analizinin yapıldığı ortaya çıktı. Raporda ünlü politikacı, sanatçı ve sporcuların bisiklet kullanımı ve kısa mesafenin yaya yürünmesi için hazırlanacak kampanyalarda yer alması önerildi. MEB’in raporunda; trafikte kural ihlallerinde herkesin anında şikâyetlerini ulaştırabileceği mobil uygulamalar geliştirilmesi önerisinde bulunuldu. “Toplu taşıma araçlarını ve bisiklet kullanmayı, kısa mesafelere yaya gidilmesini özendirici kampanyalar başlatılmalı” ifadelerinin yer aldığı raporda, “rol model olarak da yöneticiler ve ünlü şahsiyetlere (sporcu, sanatçı ya da politikacılar) yer verilmeli” denildi.

Raporda ayrıca şu görüşlere yer verildi:

“EĞİTİM VERİLMELİ”

“Yol kullanım ve kavşak sistemlerinin sürücüler ile yayalar tarafından kullanımı eğitimi verilmeli.”

“Basın, radyo ve televizyon kuruluşlarınca yolcu ve yayalara yönelik trafik programlarında, toplu taşıma araçlarının kamunun ortak malı olduğu, tüm insanlara hizmet verdiği ve buralarda uyulması gereken kurullar hususunda eğitici programlar ve kamu spotları hazırlanmalı.”

“Sürücülerin kendi aralarında veya sürücülerle yayalar arasındaki olan anlaşmazlıkların yaşanmamasına ve giderilmesine yönelik anlayışın yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalı.”

ENGELLİYE ALTYAPI

“Köprü, kavşak, kaldırım, üst vb. trafik alanlarından engelli vatandaşların daha verimli yararlanmasına yönelik altyapı düzenlemeleri yapılmalı ve bu alanlarda engellilerle yardımlaşma konusunda vatandaşlar eğitilmeli.”

“Okul servis şoförlerinin trafik adabı eğitimi alması, bu eğitimi şoförlerine aldıran şirketlere taşıma ihalelerinde öncelik tanınması, ayrıca ticari araç (taksi vb.) sürücülerine bu eğitimin verilmesi hedeflenmeli.”

ELEKTRONİK DENETİM

“Trafik denetimlerinde şehir içinde ve şehirlerarası yollarda elektronik ve mobil denetimler yaygınlaştırılmalı.”

“Trafik kontrol merkezleri yaygınlaştırılmalı ve trafik ile ilgili birimler koordinasyon içinde olmalı.”

“Sıkça yaşanan kural ihlal istatistikleri çıkarılarak bu ihlallerin özel motorlu taşıt sürücüleri kursu eğitimlerinde gösterilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilmeli.”

“CEZALAR ARTIRILSIN”

“AB standartlarına göre ceza miktarları ile cezalar arttırılarak caydırıcı hale getirilmeli. Kaza istatistikleri analazi edilerek sık kaza yaşanan bölgelerle ilgili tedbirler alınmalı.”

“Fahri Trafik Müfettişliği, yönetmelikteki, ‘her ilin müfettiş sayısı o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir’ hükmü doğrultusunda, bu hedefe her yıl ulaşılması planlanmalı.”

MEB CADDEDE TEFTİŞ YAPACAK

TBMM Trafik Sorunlarının Araştırılması Alt Komisyonu, gençlerin “drift” ve “ralli” yaptığı, hız nedeniyle can kayıplarının yaşandığı Bağdat Caddesi’nde teftişe çıkacak. Önder Yılmaz’a konuşan Komisyon Başkanı Orhan Kırcalı, “Her ilin bir Bağdat Caddesi var” ifadesini kullanırken, yapacakları keşifle trafik sorununa çözüm arayacaklarını açıklayan Kırcalı ve beraberindeki komisyon üyelerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırma birimlerinin temsilcileri de eşlik edecek. İmcelemede, eksiklikler tespit edilerek raporlaştırılacak ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar uyarılacak.

Kırcalı konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “Gerek Bağdat Caddesi’ndeki gerekse diğer illerimizdeki işlek caddelerde yaşanan trafik kazalarının nedenleri nedir ve bunları nasıl önleyebiliriz sorusuna cevap arıyoruz. Gerçekten de her bir ilin Bağdat Caddesi var. Aslında il ve ilçelerde meydana gelmiş olan trafik kazaların da ölüm oranları çok düşük olduğundan veya hiç olmadığından bu tür kazalar gözden kaçıyor. İşte, biz bu komisyonumuzla gerek illerimizde gerek İstanbul’daki Bağdat Caddesi’nde gerekse diğer ilçelerimizin işlek caddelerinde meydana gelmiş olan bu tür trafik kazalarının nedenleri nelerdir, bunları nasıl önleyebiliriz, bu minval üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirip en sonunda da komisyonumuzun raporunu üst komisyonumuza arz edeceğiz.”