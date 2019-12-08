“Kaz Dağları kuşatma altında”

Kadıköy’de basın açıklaması düzenleyen Kazdağları İstanbul Dayanışması üyeleri, ruhsatları yenilenmeyen şirketlerin Kaz Dağları’nda altın arama faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi

Doğal güzellikleri ve temiz havası ile bilinen Kaz Dağları, geçtiğimiz ağustos ayında ağaç katliamı ile gündeme gelmişti. Kaz Dağları’nda, altın ve gümüş madeni projesi kapsamında on binlerce ağacın kesildiği ifade edilmişti. Uzun süren eylemler sonrasında 13 Ekim'de maden arama lisansı sona eren Kanadalı firmanın lisansı yenilenmemişti. Şirket de yaptığı açıklamayla 2021'e kadar faaliyetlerine ara verdiği bilgisini paylaşmıştı.

“KAZDAĞLARI’NI TERK ETMELİLER”

Kazdağları İstanbul Dayanışması üyeleri ise söz konusu şirketin altın arama faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, Kadıköy’de basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kirazlı’da 136 gündür, gece gündüz nöbet tutan Kazdağları direnişçileri ağaç kesimini iki kez belgeledi ve suç duyurusunda bulundu. Alamos Gold şirketi Kazdağları’ndaki tüm maden çalışmalarına son verip katlettiği bölgeden ayırdığı toprak örtüsünü yerine koymalı ve bir an önce rehabilitasyon çalışmalarının başlayabilmesi için Kazdağları’nı terk etmelidir. Ruhsatı olmayan şirket neden hala Kirazlı’yı işgal etmektedir. Doğa katliamının yapıldığı bölgenin rehabilitasyonu acil olarak bilim ve uzmanlar kurulu oluşturulup nasıl bir strateji izleneceği belirlenmelidir. Kazdağları’mız, ormanlarımız, derelerimiz yerli-yabancı altın şirketlerin kuşatması altındadır.”

“ORMANLAR ALTIN MADENİ DEĞİLDİR”

Açıklamada Serçiler köyünde de altın arama faaliyetlerine başlandığı bilgisi paylaşılırken, “İçme suyumuzu zehirleyecek, ormanlarımızı katledecek onlarca benzer proje sırada bekliyor. Para hırsıyla gözü dönmüş şirketlerin, çevre sağlığı için geç kalınmadan ruhsatlarının iptal edilmesini talep ediyoruz. Anayasanın 56. Maddesi gereğince, sağlıklı bir çevrede yaşamak, hakkımız ve doğamızı korumak, ödevimizdir. Ormanlarımız sadece altın madeni ya da kereste değildir. Kazdağları’nı terk etmeyecek, her ağacı, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı savunmaya devam edeceğiz.” denildi.

Eyleme destek veren şair Ataol Behramoğlu da Kaz Dağları’nda yürütülen faaliyetleri vatana ihanet olarak değerlendirdi. Behramoğlu, Kaz Dağları’nı savunmaya devam edeceklerini ifade ederek duyarlı kesimleri mücadele etmeye çağırdı.

Flanör Kukla Atölyesi sanatçıları da eyleme yaptıkları dev ağaç adam kuklasıyla destek verdi.