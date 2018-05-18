Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
Haftanın Kaçmazları
Bu sergileri kaçırmayın!
Bu sergileri kaçırmayın!
Kente Kadıköy'den Bak
Küçük Salon'da
Küçük Salon'da "şeytan" sorguda!
Alternatif Sesler
Üniversiteden sahneye...
Üniversiteden sahneye...
Şehrin Kadıkeyfi
Göklerin efsanesi beyazperdede
Göklerin efsanesi beyazperdede

KASDAŞ’ta Toplu Sözleşme İmzalandı

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı KASDAŞ ile Dev Turizm-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

KASDAŞ’ta Toplu Sözleşme İmzalandı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Kadıköy Sağlık Turizm Çevre Temizlik Otopark Hizmetleri Anonim Şirketi  (KASDAŞ) ile DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş sendikası arasında 11 Mayıs Cuma günü 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, KASDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Alp, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Dev Turizm İş yönetimi katıldı.

Toplu iş sözleşmesi ile sendikalı olan çalışanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu iş yerlerinin sahipleri işçilerin kendisi. Çalışan arkadaşlarımız buraları kendi iş yerleri gibi görmeliler. Ancak bu şekilde başarılı oluruz. Başarılı olursak örnek olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.