KASDAŞ’ta Toplu Sözleşme İmzalandı

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı KASDAŞ ile Dev Turizm-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Kadıköy Sağlık Turizm Çevre Temizlik Otopark Hizmetleri Anonim Şirketi (KASDAŞ) ile DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş sendikası arasında 11 Mayıs Cuma günü 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, KASDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Alp, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Dev Turizm İş yönetimi katıldı.

Toplu iş sözleşmesi ile sendikalı olan çalışanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu iş yerlerinin sahipleri işçilerin kendisi. Çalışan arkadaşlarımız buraları kendi iş yerleri gibi görmeliler. Ancak bu şekilde başarılı oluruz. Başarılı olursak örnek olacağımızı düşünüyorum.” dedi.