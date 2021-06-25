Kanal yok köprüsü yapılıyor

Ya Kanal Ya İstanbul İnisiyatifi, Kadıköy Moda’da Kanal İstanbul’a karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “26 Haziran’da atılacağı söylenen temel, kanal temeli değildir” denildi.

Ya Kanal Ya İstanbul İnisiyatifi, 18 Haziran Cuma günü, Kadıköy Moda’daki İSKİ Arıtma Tesisi’nin önünde bir açıklama yaptı. Açıklamada Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa vurgu yapılarak, “Bugün Marmara Denizi’ndeki kirliliği önlemek için daha ne bekliyorsunuz, devlet bütün imkanlarıyla bir an önce seferber olsun, bilim insanlarını dinlesin, yasalar çıkarsın diye buradayız. Ancak haftalar oldu. Bakanlık acil eylem planı yaptı, hala somut bir adım yok. Ama Sazlıdere’de 26 Haziran’da Kanal İstanbul’un temeli diye bir otoyol köprüsü temeli atmaya harıl harıl hazırlanıyor, hazine garantisi almış Rönesans Holding” denildi.

“Her şey ranta, iktidarda kalmaya, kendi kasalarını doldurmaya göre planlanınca ne doğanın ne insanların ne de hayvanların bir değeri kalıyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti: “Sermayenin, mafyanın, devletin nasıl organize bir şebeke olduğunu çokça konuşuyoruz bugünlerde. İşte Marmara Denizi’nin bu hali, o suç ortaklığının armağanıdır. Sanayi atıklarının arıtılmadan nehirlere ve denizlere boşaltılması, deniz suyunun fabrikalarda, santrallerde soğutma suyu olarak kullanılması, ön arıtma tesislerinin arıtma tesisi diye lanse edilmesi ve kentlerin pisliğinin denizlere boşaltılması vs. Soruyoruz; neden gerçek denetim sağlanmadı? Neden biyolojik arıtma tesisleri yapılmadı? Kimse parasal kaynak yoktu demesin. Geçilmeyen köprülere, kullanılmayan yollara, havalimanlarına, çalışmayan hastanelere halkın cebinden ödenilen garanti ödemelerini bilmeyen yok artık. Doğaya karşı suçlusunuz.”

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA CEVAP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Kanal İstanbul projesi, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasını bitirecek” şeklindeki sözleri hatırlatılarak, “Karaismailoğlu radyasyonlu çay içen Bakan’dan sonra tarihe böyle anti bilimsel sözleriyle geçmek istiyor herhalde. Bir çok bilim insanı müsilaj sorunundan önce de Kanal İstanbul’un Marmara’yı oksijensiz bırakacak bir proje olduğunu söylerken, denizin alarm verdiği bu anda hala ‘kanal’ demelerinin tek açıklaması, gözü dönmüş rant hırsıdır” denildi.

Kanal İstanbul’un temelinin bu ay atılacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Proje, bir köprünün temelinin atılmasıyla başlayacak. Henüz, Kanal İstanbul projesine yapılan itirazlar ve davalar ise devam ediyor.

İnisiyatif üyeleri, bu temel atmada bir güç gösterisinin amaçlandığını düşünüyor: “26 Haziran’da atılacağı söylenen temel, Kanal İstanbul temeli değildir. Kanal temeli atıyoruz yaygarasıyla, sipariş usulü yaptırılan haberlerle Erdoğan, kanal projesine başladım, en çılgın projemi de hayata geçiriyorum algısı yaratmaya çalışmaktadır.”

Açıklama şöyle sona erdi:

“Tüm Türkiye halklarına sesleniyoruz. 26 Haziran’da atılacağı söylenen temel, kanal temeli değildir. Ancak olmayan kanalın üzerinden geçeceği söylenen bu otoyol köprüsü de İstanbul’un su havzalarına, tarım alanlarına zarar vermekte, etrafında betonlaşmaya davet çıkarmaktadır. Yaşamı, doğayı, İstanbul’u seven herkesin bu projelere karşı olduğunu biliyoruz. Yan yana gelip birlikte daha güçlü bir ‘hayır’ demeliyiz.”

26 Haziran’da temeli atılacak köprü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yollarından biri olarak Sazlıdere’nin olduğu yere yapılacak. Köprünün, Kanal’ın üzerinden geçmesi planlanıyor.

RÖNESANS HOLDİNG YAPIYOR

Köprü yapımının ihalesi, geçen yıl yap-işlet-devret yöntemiyle 8 milyar TL’ye Rönesans Holding’e verilmişti. Diğer projeler gibi Hazine garantisi bulunuyor.