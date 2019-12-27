Kanal İstanbul’a itiraz için akın ettiler

Kanal İstanbul projesine itiraz eden yurttaşlar, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne akın etti

İstanbul’da olumsuz pek çok değişime neden olacak, İBB’nin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine yurttaşın itiraz başvuruları sürüyor. Dün yağmur çamur demeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlükleri’ne koşan yurttaşlar, bugün de itiraz başvurularını yapmaya devam ediyor. Müdürlüklerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kadıköy Belediyesi ise dün başlattığı ücretsiz ring seferini, bugün de saat başı sürdürüyor.

Ataşehir İl Müdürlüğü’ndeki itirazlar esnasında zor anlar yaşayan halk, işlemlerin yavaş yürümesine tepki verirken, uzun kuyrukların oluşmasının temel sebebi olarak personel yetersizliği gösterildi. Şiddetli yağmur sebebiyle ıslanan vatandaşların imdadına Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetişti ve halka ücretsiz yağmurluk dağıttı. Biz de Gazete Kadıköy olarak itiraz eden vatandaşlardan kısa görüşler edindik.

Vatandaşlar içeride sadece dört kişinin hizmet verdiğini belirtirken, az sayıyla hizmet verilmesindeki amacın halkı yıldırmak olduğu yönündeydi.

HER YERDEN YÜZLERCE İTİRAZ

Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçeden itiraza gelen vatandaşlar sonuna kadar mücadele edeceklerini, bu projenin ülkeye yıkım dışında hiç bir kazanç sağlamayacağını belirtti.

Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı ve Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer: Öncelikle kalabalığı görüyorsunuz. Hükümet yetkilileri her ne kadar bu projeyi istiyorsa biz halk olarak o kadar istemiyoruz. Ülkeye hiçbir faydası olacağını düşünmüyoruz. Bu paralarla ekonomik sıkıntıların çözülmesi daha mantıklı bir hareket olurdu. Bu paralarla deprem riski altında olan İstanbul için güçlendirme çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Bu projenin yapılacağına asla inanmıyorum çünkü yapım aşaması sırasında birçok çevre katliamına sebep olacaktır. Doğal tarihimizin korunması açısından mücadelemizi burada sınırlı tutmayıp ulusal evrelere taşıyacağız.

Abdurrahman Derelioğlu: Çeşitli nedenlerden dolayı Kanal İstanbul’un yapılmasına karşıyım. Çekmeköy’den çıkıp geldim. Bu proje ilk olarak İstanbul’un su yollarını bozacağından ve susuzluğa sebep olacağından dolayı tehlikeli görüyorum. Bu proje bir anlamda deprem riski de yaratabilir. Ayrıca proje için tonlarca dinamit kullanılacağını duydum. Bu da deprem için büyük bir risk faktörüdür.

Boran Atıcı: İnsanların çoğu Kanal İstanbul projesi kapsamında tek yürek olmuş durumda. Kanal İstanbul projesini Orta Doğu’da Arap sermayelere peşkeş çekilen bir proje olarak görüyorum.İstanbul içerisinde yapılacak projenin etrafındaki arazilerin yüksek miktarda satıldığını hepimiz biliyoruz bundan dolayı dilekçemizi verdik umarım herkes için hayırlısı olur.

Sevim Efe: Şu anda itirazlara halkın ilgisi yoğun. Yaşlı, genç herkes kuyrukta. Yağmur soğuk dinlemeden mücadeleye devem ediyor. İçeride koskocaman müdürlükte sadece dört tane personel çalışıyor. Yaklaşık olarak iki saattir bir personel arttırımına gitmediler. Biraz işi zorluyorlar. Ama halk olarak yılmayacağız sonuna kadar mücadeleye devam.

Cemil Gür: Kanal İstanbul hakkında birçok bilgi duyuyoruz, bu proje çevreye, doğaya büyük bir zarar verme niteliğindedir. Dolayısıyla insanların deyimiyle belirtmem gerekirse “bu bir cinayettir”. Bu proje Türkiye için intihar niteliğindedir. Biz ülkemiz için bu duruma karşı çıkacağız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Proje için harcanan paraların ekonomi alanında harcanmasını istiyoruz. Bütün gençlerimiz işsiz önce bunun çözümü bulunmalıdır.