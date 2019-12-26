Kanal İstanbul Projesi'ne nasıl itiraz edilebilir?

Kanal İstanbul projesine nasıl itiraz edilebilir? Dilekçe örneğinde ne yazmalı?

Bilim insanlarının “yıkım” olarak tarif ettikleri “Kanal İstanbul” projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu askıya çıkarıldı.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak. 10 günlük süre 2 Ocak 2020’de bitiyor. Bu süre zarfında, projeye itirazı olan yurttaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü yaptığı açıklamada her vatandaşı Kanal İstanbul projesine itiraz etmeye çağırdı. Kadıköy Belediyesi de perşembe ve cuma günleri her saat başı kentin çeşitli noktalarından araç kaldırıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gidemeyenler için de çeşitli yollar mevcut: İmzalı dilekçenizi İ[email protected] adresine mail atabilir, E-devlet’ten CİMER’e başvurabilir, faks gönderebilir ya da vekâlet vererek itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da, projeye ilişkin görüş ve itirazlar için bir dilekçe yönergesi hazırladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun konu hakkındaki mesajı şöyle;

“Sevgili İstanbul halkı,

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilirsiniz. “

Dilekçe Örneği için tıklayın

Dilekçe Örneği