 “Kanal İstanbul için karşınızda dimdik dururuz”

“Afet Sonrası Geçici Barınma Alanları”nı tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, Kanal İstanbul diye bir safsatanın, artık İstanbul’un gündeminden kalkmasını istiyorum. Bu şehrin gündemi; bir an önce deprem korkusundan ve tehdidinden kurtulmaktır” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun, Ataşehir ve Topkapı’da hizmete aldığı “Afet Sonrası Geçici Barınma Alanları”nı kamuoyuna tanıttı. Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Afet Sonrası Geçici Barınma Alanı’nda vatandaşlarla biraraya gelen İmamoğlu, bölgede incelemelerde bulundu. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’dan her iki alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu’na, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Genel Sekreter Can Akın Çağlar ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin eşlik etti. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitiren binlerce vatandaş için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Topkapı Parkı Afet Sonrası Geçici Barınma Alanı’nda yapılan çalışmalar, sinevizyon görüntüsüyle katılımcılara izletildi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kahraman, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri katılımcılara aktardı.



“BİR MASA ETRAFINDA BULUŞMA ÖNEMLİ”

Kahraman’ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İstanbul’u bekleyen en önemli 3 tehdidin deprem ile birlikte mülteci sorunu ve Kanal İstanbul olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kurumsal ve toplumsal anlamda yeterince iş birliği sağlanamadığı eleştirisinde bulundu. Sorumluluk sahibi kişi ve kurumların, bir masa etrafında buluşma çabalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “99 Marmara Depremi hepimize çok önemli dersler verdi ama yeterince ders çıkardığımız söylenemez. Bugün İstanbul’da hala ‘En önemli sorun, en önemli tehdit depremdir’ diyorsak, bu, yeterince yol alamadığımıza işaret.” dedi.



“TEHDİT KAPIDA BEKLİYOR”

Deprem konusuyla ilgili siyasi fayda elde etme anlayışının kenara atılması gerektiğini belirten İmamoğlu, olası bir felakette yaşanacak can kayıpları ve ekonomik kayıplara dikkat çekti. Geri dönülmez bir süre kayıp verileceğinin altını çizen İmamoğlu, “Böylesi bir ortamda daha büyük bir seferberlik yok o zaman. Tehdit de kapıda bekliyor. Hızlıca hareket edeceğiz. Ne ilçe belediyesi o işin siyasetiyle uğraşacak ne İBB ne de Bakanlık. Kimse adrese teslim iş yapmayacak. Vatandaşın fayda elde etmesi üzerine bir süreç tanımlanacak.” dedi.

Deprem olduğunda, tanıtımını yaptıkları park yeri gibi alanlara muazzam ihtiyaç duyulacağını kaydeden İmamoğlu, “Zaten hiçbir yeşil alanı, bir imar değişikliğine bu kentte artık maruz bırakmayacağız. Kimseye, yeşil alanı imara açan bir yönetim olmak gibi büyük bir ihaneti yaşatmayacağız. Başka şansımız yok. 16 milyon insan, 83 milyon insanın geleceği… İstanbul depreminin yaratacağı tehdit, bu kadar büyüktür” diye konuştu.



“KANAL İSTANBUL GÜNDEMDE YOK”

İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Devletin her kurumuyla iş yapmak, bizim de asli sorumluluğumuzdur. Ama devletin bir kurumu, eğer ısrarla İstanbul’a ihanet etmek istiyorsa, ona da karşı durmak bizim sorumluluğumuz; onu ifade edelim. Yani elleri teslim şeklinde beklemeyeceğiz. Bu konuda, çok net ifade ediyorum: Ben, Kanal İstanbul diye bir safsatanın, artık İstanbul’un gündeminden kalkmasını istiyorum. Böyle bir gündemi yok bu şehrin. Bu şehrin gündemi; bu şehrin insanının can sağlığını sağlamak. Bu şehrin gündemi; bir an önce deprem korkusundan ve tehdidinden kurtulmaktır. O büyük tedbir için omuz omuza olalım, kol kola olalım, birbirimizi koruyalım, kurumlarımızı güçlendirelim. Hiçbir kurumu, birbirine rakip etmeksizin, İstanbul, bu şehir ve bu ülke için çalışalım. Tabiri caizse, deprem için büyük bir mücadeleye varız; kul, köle oluruz. Emre amade oluruz. Ama Kanal İstanbul için de karşınızda dimdik dururuz.”

İBB DEPREM BÜTÇESİ 2,5 KAT ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 bütçesinde olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacak tutarda iyileştirmeye gitti. Bütçede rakam 2 buçuk kat artırılarak 341 milyon liraya yükseltildi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkânına kavuşmuş oldu.

Geçen yıl deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı. 2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl sonuna kadar, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak sadece 147,7 milyon lira harcandı.

Yine 2019’da, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamalarında personel, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ile mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan 83,1 milyon liralık kaynağın ise tamamı kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu yönetimi, 2020’de geçen yıl harcanan bütçeyi geliştirerek 341 milyon liraya yükseltti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.