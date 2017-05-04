"KalFest" eylülde!

Mayıs ayı ortasında yapılması planlanan ancak iptal edildiğine dair haberlerin yayınlandığı Kadıköy Anadolu Lisesi bahar etkinliği ‘KalFest’in eylül ayında gerçekleştirileceği duyuruldu

Kadıköy’de, 21 Nisan - 30 Nisan arasında yapılması planlanan Kadıköy Gençlik Festivali’nin “güvenlik” gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 1999 yılından beri düzenlediği Bahar Festivalinin de güvenlik ve programın içeriği sebebiyle iptal edildiği haberleri yayınlanmıştı. Türkiye’nin en büyük lise festivallerinden biri olarak kabul edilen ‘KalFest’in iptal edildiğine dair haberlere Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetiminden açıklama geldi.

“İSTEKLERİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi üyeleri 3 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel’i makamında ziyaret ederek, festivalin bu yıl yapılması için gerekenleri konuştu. Toplantının sonucunda, festivalin eylül ayında yapılmasına karar verildi. Gazete Kadıköy’e açıklama yapan Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, “Okullarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim için çok önemli. Onların isteklerini göz ardı edemeyiz. Köklü okullarımızın var olan geleneklerini yaşatmalarını gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

Sonel “Kadıköy Anadolu Lisesi’nin (Eski Maarif Koleji) sürdürdüğü ve gelenekselleştirdiği KalFest türü şenlik ve etkinliklerin yapılması, öğrencilerimizin sadece akademik olarak değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda etkin olmalarına ve kendilerini geliştirmelerine de faydası olacaktır” sözleriyle öğrencilerin yanında olduğunu dile getirdi.

EYLÜL AYINDA YAPILACAK

1999 yılından bu yana yapılan bahar festivali KalFest’te hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı programdan oluşan festivalde söyleşilerin, turnuvaların, ‘Fark Yaratanlar’ ödüllerinin ve açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyordu. Hafta içi programının devamında konser programının yer aldığı ‘KalFest’, bu sene 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecekti. Programa göre festivalin son günü MFÖ, Gripin, Cem Adrian ve Emrah IS sahne alacaktı. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Güventürk, 15 Mayıs’ta başlaması planlanan festivalin programını artık yetiştirmelerinin mümkün olmayacağını belirterek, festivalin eylül ayında tüm coşkusuyla kutlanacağını ifade etti.

Türkiye çapındaki onlarca lise festivali arasında geride bıraktığı 17 yıl içinde MFÖ, Duman, Teoman, Mor ve Ötesi, Pentagram, Athena, Shantel, Gökçe, Manga gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını ağırlayan; hafta içi etkinlikleriyle öğrencilerini Burcu Esmersoy, Simge Fıstıkoğlu, Güntekin Onay, Ali Kırca, Cenk Durmazel, Mehmet Ali Alabora, Murat Menteş gibi önemli isimlerle buluşturan birçok okuldan da gelen katılımcılarla paintball, playstation, karaoke, rodeo, trambolin, basketbol ve futsal gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapan KALFest “Türkiye’nin En Büyük Lise ‘Etkinliği’ oldu.

KADIKÖY’DE FESTİVAL İPTALLERİ

21-30 Nisan tarihleri arasında 14 üniversiteden 11 tiyatro ekibi ve 40 müzik grubunun performanslarını izleyicilere sunacağı Kadıköy Gençlik Festivali Kadıköyfest de Kadıköy Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından “terör istihbaratı” gerekçesiyle iptal edilmişti. Kadıköy’ün tarihi eğitim kurumu Erenköy Kız Lisesi’nin köklü mezunlarının Pilav Günü’nün yasaklandığı yönünde gelişmelerin sosyal medyaya, sonrasında da basına yansımasının ardından Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel’den açıklama gelmişti. Tuncay Sonel; “Kurumumuza intikal eden bir husus olmadı. Pilav Günü ve şenlikler geleneğimizdir. Dostlukları, birlik ve beraberliği pekiştirir. Bizce hiçbir olumsuzluğu yok, etkinlik tabii ki yapılabilir”açıklamasını yapmıştı.