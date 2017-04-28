Haftalık Bağımsız Gazete 29 Nisan 2017
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Kaldırımlar ne zaman yapılacak?

Söğütlüçeşme Caddesi’ndeki kaldırımların bozuk olduğunu söyleyen CHP Meclis Üyesi Namık Kemal Ceylan, en kısa zamanda gerekli hizmetin yapılmasını talep etti

Kaldırımlar ne zaman yapılacak?
GazeteKadıköy

Namık Kemal Ceylan, İBB Meclisi’ne başka bir yazılı soru önergesi daha sundu. Altıyol’dan Eminönü vapur iskelesine kadar uzanan caddenin kaldırımlarının ve tretuvarlarının bozuk olduğunu söyleyen Ceylan, 2014 yılında Meclis Başkanlığına konuyla ilgili soru önergesi verdiğini, önergeye verilen cevapta ise İBB’nin söz konusu alan ile ilgili 2014-2015 yıllarında bir yenilenme yapmayacağını aktardı. Ceylan, önergede şu görüşlere yer verdi: “Yenilenmenin programınızda olmadığını ve bütçe ayırmadığınızı söylemiştiniz. Geldik 2017’ye ana caddede çukurlar ve kotlar oluştu. Esnaf ve Kadıköylüler biz meclis üyelerine ‘İBB Kadıköy’ü üvey evlat mı görüyor? Bizden emlak, temizlik, çevre vergisini almasını biliyor’ diye yakınmakta. Günde on binlerce insanın gezdiği merkezi bölgeye bu durum yakışmıyor.”

Ceylan, rıhtım bölgesinin de fiziki olarak bozulduğunu ifade ederek, en kısa zamanda gerekli hizmetin yapılmasını talep etti. 

Etiketler; #söğütlüçeşme #kaldırımlar #soru önergesi #namık kemal ceylan
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