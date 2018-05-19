Kalamış’ta bayram coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağanı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sabah 09.00’da Kadıköy Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercü, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in katıldığı törende; spor kulüpleri, siyasi parti temsilcilikleri, Kadıköylü muhtarlar, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okundu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Kadıköy Meydanı’ndaki tören tamamlandıktan sonra ilçedeki törenler 10.00’da Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde devam etti. Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenlerde, hafta boyunca devam eden spor turnuvalarının ödül töreni yapıldı. Gençler ödülleri Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk’in ve protokolün elinden aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Şöleni ise 11.00’de başladı. Yoğun kaugbytılımın gözlendiği etkinliklerde her yaştan Kadıköylü bayram coşkusunu Kalamış Atatürk Parkı’nda yaşadı.

KALAMIŞ’TA BAYRAM GÜNÜ

Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni etkinlikleri saat 11:00’da bisiklet turuyla başladı. Bisiklet turunun başlama işaretini Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu verdi. Nuhoğlu başlama öncesi yaptığı konuşmada, “Ulusların tarihlerinde önemli günler vardır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı gün. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum!” dedi.

Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda gerçekleşen bisiklet turuna katılanlara ay yıldızlı tişörtler ve bandanalar (buff) dağıtılırken, yüzlerce bisikletli iki saat devam eden turda Kadıköy sokaklarını ay yıldızlı balon ve bayraklarla geçti. Cam ve balkonlara çıkan Kadıköylüler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için pedallayan bisikletlileri selamladı.

Şehrin asi çocukları Kaykaycılar da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için Kalamış’taydı. Düzenlenen gösteri yarışları oldukça ilgi çekti.

DENİZCİLERDEN BORU TRANPET

Saat 12.00’de Piri Reis Üniversitesi’nin Boru Trampet takımının performansı da görülmeye değer etkinliklerden biriydi.

Saatler 13.00’ü gösterdiğinde Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan halı sahalarda oyun ve yarışma alanları açıldı. Birçok turnuvanın gerçekleştiği alan saat 18.00’e dek açık kaldı.

KARNAVAL HAVASI

Saat 13:00 itibariyle başlayan alan etkinlikleri Kalamış Atatürk Parkı’na adeta bir karnaval havası oluşturdu. DJ eşliğinde müziklerle salto trambolin, çubuk çekme, air hockey, langırt, rodeo oyun makinesi, basket makinesi, tırmanma duvarı gibi birçok alan etkinliğinden faydalanan onlarca genç ve çocuk, renkli görüntülere imza attı.

Özellikle havalar ısınınca parkların vazgeçilmez aktivitelerdinden biri haline gelen frizbi de etkinlikte kendine yer buldu. Etkinlikte gerçekleşen Caddebostan Olympics Frizbi Gösteri maçı ilgiyle izlendi

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği bir yarışmada galip gelen folklor ekibi de Ege danslarını, Kadıköylülere sergiledi.

KADIKÖY’ÜN LEYDİLERİ BÜYÜLEDİ

Kontrollü saldırı oyunu olarak bilinen rugby de Kalamış Atatürk Parkı’nda kendine yer buldu. Sadece 10 takımın bulunduğu “kadın rugby” alanında mücadele eden Kadıköy Ladies Rugby Takımı iki takıma ayrılarak aralarında gösteri maçı düzenledi. Birçok katılımcı ilk defa ragbiyi Kalamış Atatürk Parkı’nda izleme şansını buldu.

Liselerarası Voleybol Türkiye Şampiyonluğu’nun İstanbul Ayağının finali de Kalamış Atatürk Parkı’ndaydı. Final mücadelesinde kızlarda İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kartal Köy Hizmetleri Lisesi mücadele ederken şampiyon “İstanbul Kadıköy Lisesi” oldu. Erkeklerde ise Celal Aras Anadolu Lisesi, Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’ni mağlup ederek şampiyonluğa hak kazandı.

“ADINA YARIŞIR KUTLAMA”

Biz de bayramın gerçek sahiplerine; gençlere mikrofon uzattık. Duygu ve düşüncelerini sorduk:

Nazlıcan Filiz: Bugün adına yarışır bir şekilde kutlanıyor. Bundan önce de 19 Mayıs vesilesiyle birçok etkinlikte bulundum fakat sporun bu kadar ön planda olduğu ve bu kadar coşkulu bir etkinliğe denk gelmemiştim. Burada sadece futbol, basketbol gibi çok bilinen sporlar dışında ragbi gibi Türkiye’de alternatif sayılabilecek sporlara da yer verilmiş. Bir sporcu ve bir genç olarak burada olmaktan çok mutluyum.

Alper Dalar: İlkokul ve ortaokul yıllarımda her milli bayramı coşkuyla kutlardık. Bu etkinlik bana o günleri hatırlattı. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olarak büyümüş biri olarak Anadolu Yakası’nda birlikte zaman geçirebildiğimiz, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bir belediyesi olan Kadıköy’de bu etkinliğin gerçekleşmesi oldukça mutlu edici. Çok güzel planlanmış bir organizasyon. Bundan sonra da gençler olarak bunun gibi bütün etkinliklere katılmaya ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Zeynep Dursun: Bu yıl burada ve takip ettiğim kadarıyla Türkiye’nin her yerinde büyük bir coşku var. Bugün biskletlerimizle sokaklarda ziller çala çala bisikletler sürdük. Sokaklarından geçtiğimiz insanların hepsi balkonlarına çıkarak bizi alkışladılar. Aslında alkışlanan biz değil, bu bayramı bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’tü. Tarifsiz duygular yaşadım.

HAMM’DAN KADIKÖY’E

Almanya Hamm Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’nden 14 öğrenci Kadıköy Belediyesi aracılığıyla Kadıköy’e geldi. Program kapsamında öğrenciler Kadıköy’ü gezecek, Kadıköy Belediyesi’nin gençler için yaptığı faaliyetleri yerinde inceleyecekler. Kalamış’ta 19 Mayıs Gençlik Şöleni’ne de katılarak frizbi oynayan gençlerle konuştuk.

Destina Şahin, “Benim babam Türk, annem ise Alman. Her sene geldiğim Türkiye’ye bu vesileyle gelmek çok güzel. İlk defa milli bir bayramı Türkiye’de kutluyorum” dedi. Alman genç Preyanka Chuntharakannan da “Birçok kültür ve çok çeşitli insanlar gördüm. Burası da gördüğüm en güzel yerlerden biri. İnsanlar her yerde bayramlarını istedikleri gibi kutlamalılar ama ben böyle neşeli kutlamaları daha çok seviyorum.” sözleriyle memnuniyetini gazetemizle paylaştı.

KONSER 19:00'DA

Gençlik Şöleni'nin finalinde Melek Mosso ve Fatma Turgut'un sahne alacağı konser ise saat 19:00'da başlayacak.