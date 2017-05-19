Kalamış’ta BAYRAM COŞKUSU devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Spor Merkezi ve Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devam ediyor

Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni etkinlikleri saat 10.45’te Kafkas dansları folklor gösterisiyle başladı.

11.00’deki Bisiklet Turu’nun startını ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu verdi. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu start öncesi yaptığı konuşmada, “Ulusların tarihlerinde önemli günler vardır. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıktığı tarih. Emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tarih. Şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” dedi.

“MİNNETTARIZ”

Bisiklet turuna katılanlara Ay yıldızlı tişörtler ve bandanalar (buff) dağıtılırken, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni etkinliklerine çok sayıda Kadıköylünün aileleriyle katıldığı gözlendi.

Bisiklet turuna babasıyla katılan Deniz Güven kendini mutlu ve iyi hissettiğini, bisiklet turunu da kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Bisiklet turuna katılan Şenay Güneş de çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Bugün 19 Mayıs Atamızı Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Biz de bisikletlerimizle tura katılarak kutluyoruz” dedi.

Bisiklet turuna katılanlardan Savaş Bal, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bize bugünü hediye eden Atamıza ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız” diye duygularını ifade etti.

Sırma Hanım ve oğlu Ege de bayram kutlamalarına katılan Kadıköylülerdendi. Sırma Hanım, “Biz çok heyecanlı ve mutluyuz. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” derken, oğlu Ege de bayram kutlamalarına katıldığını ve mutlu olduğunu söyledi.

ATA’YA SAYGI GENÇLİK DALIŞI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni 2017 etkinlikleri, bisiklet turu startının ardından 11.30’da Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı ile devam etti. Koç Üniversitesi Su Altı Topluluğu, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ile Marmara Üniversitesi Su Altı Topluluğu’nun Ata’ya Saygı Dalışı’nı çok sayıda Kadıköylü Kalamış sahilindeki kayalıklardan ilgiyle izledi.

AİKİDO, JUDO, BALON FUTBOLU

12.00’de ise Kadıköylülerin büyük ilgiyle izlediği bir diğer etkinlik ise Kadıköy Kent Konseyi Spor Komisyonu’nun katkılarıyla düzenlenen Aikido ve Judo gösterileriydi. Profesyonel Aikido ve Judocuların gösterilerinin ardından, minikler de Aikido ve Judo yapmak isteyince renkli görüntüler oluştu. Aikido ve Judocu ağabeyleri miniklerle minderde spor yaptı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen balon futbolu da özellikle miniklerin ilgi gösterdiği bir başka etkinlikti. Kalamış Spor Merkezi’nin halı sahasında minikler, ebeveynleri ve kendi aralarında balon futbolu oynama fırsatı buldu. Orçun Özkılınç oğlu 7 yaşındaki Ege ile balon futbolu oynadığını, çok güzel bir bayram günü geçirdiklerini, etkinlik programının dolu dolu olduğunu ilerleyen saatlerde de konser izlemeyi düşündüklerini ifade etti.

RAGBİ VE LAKROS MAÇLARI VARDI

13.00-18.00 saatleri arasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kaykay Yarışmasının da düzenlendiği etkinlikler kapsamında 13.00-14.00 saatleri arasında Kadıköy Bulls Kadın Ragbi maçı ile ragbi erkekler gösteri maçları vardı. Ragbi maçlarının ardından Türkiye Karması ile İstanbul Sultanlar Lakros gösteri maçı gerçekleşti.

Etkinlik programı kapsamında Piri Reis Üniversitesi Bando Takımı, Kalamış Sahilinde bando gösterisi yaptı. Dj eşliğinde park alanında ise salto, trambolin, tırmanma duvarı, şut becerisi etkinlikleri vardı.