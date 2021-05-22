Kalamış Yelken Kulübü’nün alanı özelleştirilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında aldığı özelleştirme kararının ardından bir özelleştirme kararı da Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için verildi. 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Fenerbahçe Adası’ndaki 3 bin 311 metrekare büyüklüğündeki alan özelleştirilecek.

KARARDA NELER VAR?

Resmi Gazete’de “Zühtüpaşa Mahallesi, 427 ada 20 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, taşınmazın, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine ve özelleştirmenin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.” denildi.

Fenerbahçe Adası üzerinde, Fenerbahçe Parkı, Fenerbahçe Feneri ve Fenerbahçe Spor Kulübü Konukevi yer alıyor. Özelleştirme kararı verilen üç dönümlük arazi ise 1954 yılında kurulan Kalamış Yelken Kulübü tarafından kullanılıyor.

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle özelleştirilmesine karar vermişti. Kararın iptal edilmesini isteyen Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması geçtiğimiz ay change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şu ana kadar 15 binin üzerinde kişi katıldı.