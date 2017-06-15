Kalamış Yat Limanı konuşuldu

Kadıköy Kent Konseyi’nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu geçekleştirildi. Genel Kurulda Kalamış Yat Limanı hakkında yaşanan son gelişmeler tartışıldı

Kadıköy Kent Konseyi’nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu 13 Haziran Salı günü Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu, Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Akif Burak Atlar, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Baran Çelik ve Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurul Üyeleri katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını Kadıköy Kent Konseyi Genel Başkanı Saltuk Yüceer yaptı. Kadıköy’ün kent sorunları ile sürekli gündemde olduğunu söyleyen Yüceer, “Bugün burada Kalamış Yat Limanı hakkındaki gelişmeleri konuşacağız. Ancak genel kurul üyelerimizle daha sık bir araya gelerek kentin gündemini konuşacağız. Kadıköy’de sorun çok. Önümüzdeki dönem Kurbağalıdere, Tarım İl Müdürlüğü arazisi gündemimizde olacak" dedi.

“KIYILARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Genel Kurul'da konuşan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın Kent Konseyi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmaların çok faydalı olduğunu söyledi. Yalçın, salondaki katılımcılara Kalamış Yat Limanı hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Yalçın, “Kalamış Yat Limanı Kadıköy Kent Konseyi’nin sürekli gündeminde. Burada önemli olan bu süreci birlikte takip etmemiz. Kalamış Yat Limanı’nda gördüğümüz gibi bir rant kapısı haline geliyor. 2013 yılından bu yana yürütülen bir dava süreci var. Bilirkişi raporu bizim lehimize. Oluşturduğumuz kamuoyu da çok önemli, Kadıköylülerin kıyılarına, limanlarına sahip çıktığının bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

“YAŞAYAN BİR MEKÂN OLMALI”

Bahar Yalçın’ın konuşmasından sonra Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu bir sunum gerçekleştirerek, Kadıköy Belediyesi’nin Osmanağa Mahallesi’nde satın aldığı arsa üzerine inşa edeceği köşk hakkında bilgi verdi. Necipoğlu, “Bu arsa üzerinde inşa edeceğimiz binanın 2018 yılında bitmesini hedefliyoruz. Burası sosyal yaşam alanı olarak kullanılacak. Kent Konseyi kendisine ait ahşap binayı kullanacak. Bizim amacımız buranın yaşayan bir mekân haline gelmesi” dedi.

“İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINMALI”

Necipoğlu’nun sunumundan sonra Kalamış Yat Limanı hakkında yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu panele geçildi. Panele konuşmacı olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Akif Burak Atlar, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Baran Çelik katıldı. Kadıköy’ün arkelojik kalıntıları hakkında bilgi veren Çelik, “Fikirtepe’de yapılan kazıların olduğunu biliyoruz. Çok küçük bir kazı olsa da Fikirtepe’de nasıl bir yaşamın olduğunu bize gösteriyor. Kalamış Yat Limanı buluntular da Tunç Çağı’na ait çok önemli buluntulardır. Kadıköy’ün Haydarpaşa ve Fenerbahçe-Kalamış Limanı olmak üzere iki önemli limanı var. Fenerbahçe Limanı’nı Bizans dönemine ait zengin kalıntılarla doludur” şeklinde konuştu. Çelik’in sunumundan sonra konuşma yapan Atlar da Kadıköy’ün kent sorunları hakkında kısa bir bilgi verdi. İstanbul’un bir deniz kenti olduğunu söyleyen Atlar, buna rağmen vatandaşların deniz ve kıyılarla ilişkisinin gittikçe azaldığına dikkat çekti. Atlar, Kalamış Yat Limanı’nın ek yapılaşmaya açılacağını söyleyerek şöyle konuştu: “İstanbul’da diğer alanlarda olduğu gibi buraya turizm fonksiyonu verilmek isteniyor. Bu planlamayı yapan da Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. Yani kararlar yerel yönetimler tarafından değil merkezi yönetim tarafından veriliyor. Kente müdahale ederken nüfusun ihtiyaçları dikkate alınmalı. Kalamış Yat Limanı, Tarım İl Müdürlüğü Arazisi ve Haydarpaşa Garı ve Limanı çevresi için alınacak kararlar kenti tehdit etmeden alınmalı. Bunun için de bize ve Kent Konseyi’ne çok görev düşüyor” diye konuştu. Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmamaya açılmaması için Kadıköy Kent Konseyi’nin başlattığı imza kampanyasına 5 bin 670 kişi katıldı. Genel Kurul’da oy birliğe alınan karar ile toplanan imzaların ilgili makamlara ulaştırılması kabul edildi.