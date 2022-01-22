Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal edildi

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süre ile özelleştirilmesine ilişkin ihalenin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildiğini açıkladı. Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm, ihaleyi 2.53 milyar TL bedel ile kazanmıştı

Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifi ile kazanmıştı.

Koç Holding, dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı “Özel Durum Açıklaması” ile bu ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Koç Holding tarafından yapılan açıklama şöyle:

“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”