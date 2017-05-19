Haftalık Bağımsız Gazete 20 Mayıs 2017
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Kalamış'ta 19 Mayıs konserleri

Kalamış'ta devam eden 19 Mayıs kutlamaları Özge Fışkın ve Manga konserleriyle devam ediyor

Kalamış'ta 19 Mayıs konserleri
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kalamış'ta düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni 2017'de saat 17.00'de oynanan Caddebostan Olympics Frizbi Gösteri maçı tamamlandı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu frizbi takımı sporcularına katılımları için teşekkür ederek, günün anısına madalyalarını taktim etti ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. 

Etkinliklerin müzik bölümü ise 18.00'de Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Pop Orkestrası'nın konseriyle devam eti. 19.30'da Özge Fışkın konseri başladı, 21.00'de Manga konserleri var.

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