Kalamış sahilinin özelleştirilmesine karşı destek zinciri

Kalamış Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazisinin özelleştirmesine tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na sosyal medyadan destek yağdı. Siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları paylaşımlarla Odabaşı’na destek verdi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın #KalamışMarinayıBizİstiyoruz etiketiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştığı “Kalamış Sahili Halkındır” isimli filmin altında destek zinciri oluştu. Zincire CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin eski başkanlarından Av. Selami Öztürk ve CHP’li ilçe belediye başkanları da katıldı. Kalamış Yat Limanı’nın kamu yararı için Kadıköy Belediyesi’ne verilmesinin altını çizen paylaşımlarla zincire katılan birçok siyasetçinin yanı sıra gazeteci İsmail Saymaz, müzisyen Hüseyin Turan ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de yaptıkları retweetlerle destekte bulundu.

#KalamışMarinayıBizİstiyoruz

Destek zincirine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter hesabından paylaştığı şu sözlerle katıldı: “Şerdil Başkan, Kalamış Sahili ranta teslim olmasın, halka kalsın istiyor. Ve daha önemlisi; taşın altına elini koyup, yeşili koruyarak ne gerekiyorsa biz yaparız diyor. Bu çağrı karşılıksız kalmamalı! 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Kalamış sahilinde buluşmak üzere...”

Kadıköy Belediyesi’ne 1994 - 2014 yılları arasında, 4 dönem başkanlık yapmış olan Av. Selami Öztürk de, “Fenerbahçe ve Kalamış Marinaları Kadıköylülerin parası ile inşa edilmiş olup zorla Kadıköy Belediyesinden alınmıştır. Marinalar Kadıköylülerindir, ortak mücadelemiz devam edecek.” açıklamasıyla destekte bulundu.

Türk anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi İbrahim Özden Kaboğlu twitter hesabından paylaştığı şu sözlerle desteğini sundu: “Yaşam alanlarına yönelik yağma ve rant projelerine karşı durmak ve "sağlıklı düzenli kentleşmeyi" talep etmek, Anayasal hakkımız ve yurttaşlık görevimizdir. Kadıköylünün hakkını savunacağız ve Kadıköy Belediyesi'nin mücadelesinin yanında olacağız.”

Kalamış Marina’ya sosyal medya üzerinden destek için oluşturulan zincire katılan bazı isimler ve paylaşımları şöyle:

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel: “İktidarları boyunca güzel olan her şeye savaş açanlar şimdi de Kalamış’ı betona boğmak istiyor. Kadıköy halkının taleplerine kulak verin. Kalamış Sahili Halkındır.”

CHP Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: “Kalamış Marina halkındır! Kalamış'ı ve yeşil alanlarımızı yok etmek isteyenlere karşı mücadelemiz sürecek! #KalamışMarinayıBizİstiyoruz”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: “İstanbul'un sahilleri halkındır, Kalamış Marina Kadıköy Belediyesi'ne verilmelidir!”

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç: “Betonun, rantın değil yeşilin, halkın yanındayız! Kalamış sahili halkındır ve halkın belediyesi @kadikoybelediye’de kalmalıdır.”

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekil Seyit Torun: “Kalamış Marina Kadıköylülerindir!”

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel: “Şehirleri ahtapot gibi saran betonlaşmaya karşı; KalamışMarinayıBizİstiyoruz. Kalamış Marina Kadıköylülerindir...”

CHP Gençlik Örgütleri Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara: “Kalamış Sahili Halkındır! İnsan ve doğa sömürüsünde sınır tanımayan Akp’ye karşı İstanbul belediyeleri olarak; insanı, tarihi değerleri ve doğayı koruyarak mücadelemize devam edeceğiz.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: “Kalamış Marina Kadıköy halkında kalmalıdır. Şehrimizin güzel yaşam alanlarından biri olan Kalamış Marina’nın doğal ve sosyal yapısını muhafaza etmek için özelleştirmeye karşı mücadele eden @serdildara Başkanımız ve @kadikoybelediye’nin yanındayız.”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: “Kalamış Marina elbette Kadıköy'e yakışır. Mavinin ve yeşilin buluştuğu şehrimizin en güzel alanlarından Kalamış Marina, limanın ilk sahibi Kadıköy Belediyesi'nde kalmalı.”

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli: “Kalamış Marina Kadıköy Belediyesi’ne ve halkına verilmelidir. Özelleştirmeye karşı mücadele eden @serdildara Başkanımız ve @kadikoybelediye ‘nin yanındayız.”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: “Kalamış sahili halkındır. @serdildara Başkanımız ve @kadikoybelediye ’nin yanındayız.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu: “Kalamış Marina Kadıköy Belediyesi’nde kalmalı! Şehrimizin en güzel yaşam alanlarından biri olan Kalamış Marina’nın yapısı korumak için mücadele eden @serdildara Başkanımızın yanındayız.”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. İşte tam da bunun için doğaya ve halkın sesine kulak vermeliyiz. Kalamış sahili halkındır. Öyle kalmaya devam etsin.”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: “Kalamış Sahili Halkın Belediyesi’nde, @kadikoybelediye ’de kalmalıdır.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: Kalamış Marina Kadıköy Belediyesi’ne yakışır. Biz de Marina'nın, @kadikoybelediye 'sine verilmesini istiyoruz @serdildara başkanım.”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: “Kentin yaşam alanlarını savunmak hepimizin görevi. Kalamış Sahili halkındır, ranta kurban edilemez. @serdildara ve @kadikoybelediye ’nin yanındayız.”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: “Betona ve talana karşı Kalamış Sahili Halkındır ! Kalamış Sahili Halkın Belediyesi’nde, @kadikoybelediye ’de kalmalıdır.”

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: “Adalılar olarak biz de Kalamış Marina'nın, Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini istiyoruz.”