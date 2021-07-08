Haftalık Bağımsız Gazete 08 Temmuz 2021
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Kalamış Meclis gündemine taşındı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi

Kalamış Meclis gündemine taşındı
GazeteKadıköy

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili süreci Meclis gündemine taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi . Özelleştirme kapsamına alınan alanın arkeolojik ve sit alanları içinde kaldığını hatırlatan Kaboğlu, “Ayrıca ÇED raporunun da bulunmaması, bütün bunların Anayasa hukuku ve çevre hakkının tamamen yok saymanın bir sonucu olduğunu göstermektedir” dedi.

1985 yılında Kadıköy Belediyesi'ne tahsis edilen alanın 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan Kaboğlu bu kapsamda yapılan imar değişiklikleriyle  limanın yapılaşmaya açılacağına ve ikinci derece doğal sit alanı olan alana zarar vereceğine dikkat çekti. ÇED raporu alınmadan  bölgede yoğun bir yapılaşmaya neden olacak imar planı değişikliği yapıldığını belirten Kaboğlu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yanıtlanmasını istediği sorular  şunlar:

1. Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı özelleştirme kapsamına alınırken, ilçe mukimlerinin ve Kadıköy Belediyesi’nin görüşlerine başvurulmuş mudur?

2. Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’na ilişkin Anadolu yakasında yeni yapılan AVM – Yat limanları dikkate alındığında, nasıl bir ihtiyaç gözlemlenmiştir?

3. Yat limanının yenilenmesi ihtiyacı araçsallaştırılarak AVM ve otel konseptinde bir rant projesi olabilecek alanın çevreye vereceği zararlar hesaplanmış mıdır?

4. Nüfus yoğunluğu ve trafik sorunu olan bu bölgede, kıyı kullanımını azaltacak ve yeşil alanları yok edecek böyle bir proje aracılığıyla Anaysa’nın 43. Maddesinde düzenlenen “kıyılardan yararlanmada kamu yararı gözetilir” kuralı ne şekilde yerine getirilebilecektir?

5. Yapılmak istenen proje, Anayasa’nın 23. maddesinde öngörülen “sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” yükümlülüğü ile ne ölçüde örtüşmektedir?

6. Kadıköy Belediyesi’nin bölgedeki yeşil alanları koruma hassasiyeti gözetilerek; alanın, inşasını da gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi’ne devri düşünülmekte midir?

7. Marmara Denizi’nde ortaya çıkan musilaj felaketi sonrası, yapılaşmayı ve denizde kirliliği artırma potansiyeli olan bu projede ısrar edilmekte midir?

8. ÇED Raporu olmadan neden ihale yapılmaktadır?

Etiketler; #kalamış yat limanı #ibrahim kaboğlu #fener-bahçe kalamış #yat limanı #özelleştirme
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