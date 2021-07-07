KAL için mecliste soru önergesi verildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yıkılması ve öğrencilerin başka okullara paylaştırılması iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a bir soru önergesi yöneltti

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin tarihçesine değinen CHP’li Ali Şeker, “Kadıköy Maarif Koleji cumhuriyete yön verecek üst düzey eğitimli siyasetçi, bilim insanı ve sanatçı yetiştirmek amacıyla Bakanlar Kurulu ve TBMM kararıyla Maarif Vekâleti tarafından 1955 yılında İstanbul Kadıköy Moda’da 30 dönüm arazi içerisinde kurulmuştur. 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adı Kadıköy Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okul Ulusal Kalite Başarı Ödülü’ne sahip ilk eğitim kurumudur. 2012’de öğrencilerinin yüzde 90’ından fazlasının üniversiteye girmesiyle en başarılı Anadolu Lisesi seçilen okul, fiziki olanakları, eğitim kadrosuyla ve elde ettiği başarılarla, yerli ve yabancı üniversitelere çok sayıda öğrenci yetiştiren okulların başında gelmektedir. Ancak tarihçesi başarılarla dolu Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) binasının deprem riski taşıdığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği'nin Dünya Bankası’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacağı, bununla ilgili hazırlıklar yapıldığı, öğrencilerin Kadıköy’de çeşitli okullara dağıtıldığı bilinmektedir.” dedi. CHP’li Şeker, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin şehir merkezindeki çok değerli 30 dönümlük arazisiyle rant odaklarının da gözdesi durumunda olduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK’A 10 SORU

Öğrencilerin, velilerin, eski mezunların ve Kadıköylülerin bölgeye nefes aldıran okul arazisinin yenilenme bahanesiyle ranta açılacağı, betona boğulacağı, yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmediği, süreci takip eden ve bilgi isteyenlerin okul idaresi tarafından tehdit edildiği iddialarını da dile getiren CHP’li Şeker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a aşağıdaki soruları yöneltti:

1- Kadıköy Anadolu Lisesi binası deprem riski açısından ne zaman ve hangi kurum tarafından incelenmiştir? Binanın riskli olduğu, yıkılması/güçlendirilmesi yönünde resmi bir rapor var mıdır?

2- Binanın yenilenmesi için hazırlanan bir proje var mıdır? Bu proje kamuoyuna açıklanmış mıdır? Projeye göre 30 dönümlük arazide neler yapılacaktır?

3- Proje kapsamında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne ait 30 dönümlük bahçede liseye ait binalar dışında herhangi bir imalat yapılması, arazinin bir kısmının ya da tamamının başka kurumlara devri, satışı, tahsisi öngörülmekte midir?

4- Kadıköy Anadolu Lisesi binasının yenilenmesi için hazırlanan proje var ise bu proje için ilgili kurumlardan (Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğerlerinden) gerekli izinler, onaylar alınmış mıdır?

5- Geçtiğimiz yıllarda, okulun ihtiyacı olan 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu Aykurt Nuhoğlu başkanlığındaki Kadıköy Belediyesi tarafından 3 ay gibi bir sürede tamamlanarak okul yönetimine teslim edilmiştir. 2017’den bu yana gündemde olan yenileme, yıkım, güçlendirme çalışmaları; pandemi döneminde 1,5 yıldır okullar yüzyüze eğitime kapalıyken neden gerçekleştirilmemiştir?

6- Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin tamamının eğitim bütünlüğünün ve kalitesinin bozulmaması açısından, bölgeye yakın ve kapasitesinin çok çok altında hizmet veren okul binaları tahsis edilerek öğrencilerin tek bir binada eğitime devam etmesi neden düşünülmemiştir?

7- Kadıköy Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarına 240-300 öğrenci alınırken, önümüzdeki yıl için neden 150 öğrenci alınacağı açıklanmıştır? Okulun kapasitesi düşürülecek midir?

8- Okulun öğrencilerinin Göztepe ve Kadıköy’deki okullara paylaştırıldığı ve paylaştırma işlemi gerekçesiyle “taşınma masrafı” adı altında öğrencilerden para istendiği doğru mudur?

9- Yapılacak çalışmalar hakkında gerekli bilgileri alamadıkları için kaygı duyan ve okul önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, veliler, mezunlar okul idaresince yayınlanan açıklamada yer alan “Okulumuzun imajı ve geleceğine karşı onarılmaz zarar ve imaj kaybı yapacak bu izinsiz ve sorumsuz girişime karşı tüm resmi makamlar bilgi sahibi olup hukuki ve resmi anlamda takip içindedir” ifadeleri ile anayasal haklarını kullandıkları için tehdit edilmektedir. Okul öğrencilerini, velileri, mezunları tehdit eden okul idaresi hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

10- İlgili süreçle ilgili bilgilerin okulun paydaşlarından olan öğrenciler, veliler, mezunlar ve bölge sakinleri ile şeffaf bir şekilde paylaşılması ve kamuoyunda yer alan endişe ve soru işaretlerinin giderilmesi düşünülmekte midir?