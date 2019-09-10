KAL'da ‘simit’ tartışması: Öğrenciler tedirgin ve şikayetçi

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit atma geleneği sosyal medyada tepki çekti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin inceleme başlatırken öğrenciler tedirgin ve şikayetçi...

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin bir geleneği var. Liseye yeni başlayan öğrenciler, okulun armasında da bulunduğu üzere ‘martı’ olarak görülüyor. Martı, okulun simgesi haline geldiği için her sene okula yeni başlayanlar için tören düzenleniyor ve öğrencilere simit atılıyor.

Gelenek gereği bu seneki simit atma görüntülerinin sosyal medyada yayılması ise tartışmalara yol açtı. Geleneğe karşı çıkanlar simit atmanın israf olduğunu düşünürken, geleneği savunanlar hoş geldin merasimi olarak yapılan bu etkinlikte kullanılmış ve bayat simitlerin atıldığını, atılan simitlerin yerlerden toplandığını savunuyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu merasimin sosyal medyada yayılması sonucunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı ve şu açıklamayı yaptı: “Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır."

Okul bahçesine “Martılarımız, yuvanıza hoşgeldiniz” yazılı bir pankart asılırken, okul yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kendilerine yönelik çok sayıda hakaret mesajı atıldığını belirten öğrenciler ise tepkilerden ve incelemeden dolayı tedirgin.

“AŞAĞILAYICI BİR ŞEY YOK”

İsmini paylaşmak istemeyen bir son sınıf öğrencisi, geleneğin uzun yıllardır yapıldığını belirtiyor ve ekliyor: “Geleneğin anlamı okulun sembolünün martı olmasından kaynaklanıyor. Yeni gelenler bu yüzde simit atılarak karşılanıyor. Burada aşağılayıcı bir boyut yok, kimse de şimdiye kadar zarar görmedi.”

Diğer bir öğrenci ise tüm öğrencilerin şaşkın olduğunu söylerken bu kadar senedir garipsenmeyen durum yüzünden öğrencilere yüklenilmesinden dolayı okuldaki herkesin üzgün olduğunu anlatıyor.

“KEŞKE İYİ İŞLERİMİZLE GÜNDEME GELSEK”

“Tabii ki keşke yemekleri israf etmesek” diyen son sınıf öğrencisi, “Bu olayı öğrencilere hakaret edecek noktaya taşımayı doğru bulmuyorum. Gerçekten ülkemizdeki diğer israfların yanında bu gösteri çok küçük çapta. İnceleme başlatılması ise hepimizin psikolojisini olumsuz yönde etkiledi, tedirginiz ve okulum her türlü zan altında bırakıldı” diye konuştu.

Daha önce yaptıkları birçok etkinliğin basın tarafından görülmediğini belirten öğrenci, “Fikri hür vicdanı hür bizlerin çabaları görmezden geliniyor, okulumuzun kültürü bitirilmeye çalışılıyor. Keşke gündeme, yaptığımız iyi şeylerle gelsek. Mesela yaptığımız kan bağışı kampanyamız, başarılarımız, projelerimiz...” dedi.

Diğer bir son sınıf öğrencisi ise öğrencilere yüklenilmesini şöyle eleştiriyor: “Bizlere hakaret eden insanların yaşıtımız kadar çocukları var ve kendi çocuklarına böyle bir tepki gelse hakaret edilse nasıl bir tepki gösterirler, neler derler düşünmek bile istemiyorum.”

Kadıköy Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıl öğrencilere gönderilen "Hadis halkası olacak, seni de bekleriz" mesajıyla gündeme gelmiş, okul mescidindeki dini toplantıya yapılan çağrı öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul statüsüne alınan Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrenciler "sürgüne gönderilen" öğretmenlerine veda etmiş, 21 Ekim 2016'daki eylem ve oturma eylemi gündeme oturmuştu. Okul yönetimi ise eyleme katılan öğrenciler hakkında soruşturma başlatmıştı.