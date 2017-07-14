Kafes uygulamasına karşı 33 BİN İMZA

İBB Şehir Hatlarının, köpeklerin vapurlara kafessiz bindirilmesini yasaklaması üzerine Özgü İrikök, uygulamanın kaldırılması için imza kampanyası başlattı

Şehir Hatları’nın geçtiğimiz aylarda uygulamaya başladığı evcil hayvanların kafessiz ve ağızlıksız vapura binememe zorunluluğu tepki çekiyor. Uygulamayla birlikte evcil hayvanıyla birlikte seyahat eden yolcu, beraberinde ağızlığı olmasına rağmen hayvanını kafeste taşımadığı takdirde hiçbir şekilde vapura binemiyor. Sosyal medyada hayvanıyla birlikte vapura alınmayan birçok kişi de yaşadığı zorlukları #vapurlardakafesistemiyoruz etiketiyle paylaşıyor. Bu zorlukları yaşayanlardan birisi de 26 yaşında Büyükada’da yaşayan Özgü İrikök oldu. İrikök, Golden Retriever cinsi köpeği Bal’ı, Kadıköy’de veterinere götürmek için ağızlığı ve tasmasıyla vapura binmek istedi, görevliler, köpeğini kafeste taşımasına dair uyarı yaptı. Köpeğini veterinere götürmek isteğini görevlilere ileten İrikök, rica sonucu vapura binip, Kadıköy’e gelebildi. Dö- nüş yolundaysa yine aynı sorunu yaşadı bu defa görevliler kendisine vapura alınmayacağını ve Turyol motorlarını kullanması gerektiğini söyledi. Kadıköy’de köpeğiyle mahsur kaldığını ve eve gidebilmek için vapurun tek ulaşım olanağı olduğunu söyleyen İrikök, uzun bir tartışma sonucu vapura binebildi. İrikök de bunun üzerine change.org’da Şehir Hatları’nın, evcil hayvanlara zorunlu kıldı- ğı kafes uygulamasının kaldırılmasına yönelik imza kampanyası başlattı. Kampanyaya kısa bir sürede 33 bin kişilik bir destek geldi. İrikök ile yaşadığı zorlukları ve uygulamayı konuştuk.

“TAŞIMA KAFESİ 2 BİN LİRA”

İrikök, taşıma kafeslerinin hayvan sahipleri için bü- yük bir mağduriyet yarattığını şu sözlerle dile getiriyor: “Benim köpeğim 30 kilo ve kafes dedikleri taşıma kabı ile birlikte ortalama 40 - 50 kiloluk bir yük taşımam gerektiği anlamına geliyor. Bahsetti- ğim bu taşıma kaplarıysa 2 bin TL civarlarında. Kö- pekle seyahat etmek yeterince zorken bir de bu durum mağduriyeti kat kat arttırmış durumda. Bu da benim gibi Adalar’da yaşayan ve tek şansı deniz yolu olan birçok insanın seyahat özgürlüğünü elinden almak anlamına geliyor. Köpeğimle bir yere gitmek veya en önemlisi Adalar’da veteriner kliniği bulunmadığından ötürü veterinere gitmek için artık vapurları kullanamıyoruz.

“Şikayetlerinizle ilgili geri dönüş alabildiniz mi?” sorumuza ise İrikök, şu şekilde yanıt veriyor: “Geçtiğimiz günlerde Beyaz Masa, her şikâyet oluşturan kişiyi arayarak Şehir Hatları’ndan gelen cevabı iletti; evcil hayvanlar vapurlara kafessiz kesinlikle alınmayacaktır ve bu kafes kişi tarafından temin edilmek zorundadır. Bu kadar kişinin düşüncesi, talebi ve mağduriyeti hiçe sayılarak ve hiç- bir mantıklı yol izlenmeyerek, bir çözüm sunulmayarak böyle bir cevap iletilmesini aklım almıyor. Şu anda bu kural hala uygulanıyor, bu noktadan sonra her şey bu kadar ortadayken kayıtsız kalınmış bu durum nasıl değiştirilebilir düşündürücü.”

“AĞZILIK VE TASMA KABUL EDİLMELİ”

İrikök, kafes uygulaması yerine hayvanların ağızlık ve tasma kabul edilerek seyahat edebileceğini söylüyor ve ekliyor: “Bu uygulama herkes düşü- nülerek ve en önemlisi empati yapılarak mantıklı bir sonuca bağlanmalıdır. Bazı kişiler vapurlara Şehir Hatları tarafından kafes koyulması gibi çözümlerle gelmekte, fakat bu noktada ise bunun yö- netimi ve denetimi doğru bir şekilde yapılmadığı taktirde evcil hayvanın ölümüyle sonuçlanan olaylar yaşanacaktır. İşin en optimal hali ise; evcil hayvanların ağızlık ve tasma ile kabul edilmesi; olduk- ça büyük olan vapurlarda belki belli bölümlere giriş sağlanabilmesi olacaktır. Böylece tedirgin olan insanlar da bu bölümleri kullanmayarak rahat bir şekilde seyahat edebilirler.”

OTURMA EYLEMİ DE YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz haziran ayında işe gitmek için Kadıköy İskelesi’nden Beşiktaş vapuruna binmek isteyen Umut Tekin, köpeğini kafeste taşımadığı gerekçesiyle vapura alınmamıştı. Tekin, bunun üzerine iskelede köpeğiyle birlikte oturma eylemi yapmıştı. Tekin, diğer yolcuların görevlilere gösterdiği yoğun tepki sonucu köpeğiyle birlikte vapura binebilmişti.