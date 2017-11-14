Haftalık Bağımsız Gazete 15 Kasım 2017
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Kadıpaşa Sokağı araç trafiğine kapatıldı

Metro çalışması nedeniyle 19 Mayıs Mahallesi, Sinan Ercan Caddesi Kadıpaşa Sokağı’nda tünel çalışması başladı, sokak araç geçişine kapatıldı

Kadıpaşa Sokağı araç trafiğine kapatıldı
Gazete Kadıköy

Bostancı - Dudullu Metro projesi kapsamında 19 Mayıs Mahallesi, Sinan Ercan Caddesi Kadıpaşa Sokağı kesişiminde dikey tünel çalışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin paylaştığı bilgilere göre, çalışmaların en az 6 ay sürmesi bekleniyor.

Çalışmalardan en çok, Sinan Ercan Caddesi'ni kullanarak Şemsettin Günaltay Caddesi'ne ulaşmak isteyen araç sürücüleri etkilenecek. Trafik akışı Saray Sokak ve Gürsoylu Sokak güzergâhına verildi. Kadıpaşa Sokak ortadan ikiye bölündüğü için sokak her iki uçtan çıkmaz sokak haline geldi.

Kadıpaşa Sokak paralelinde bulunan Uzay Sokağı’nın uç kısmı kapatılmıştı, bu nokta kapalı tutulmaya devam edilecek.

Etiketler; #metro #kadikoy #19mayısmahallesi #ibb #ulaşım #çalışma #proje
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