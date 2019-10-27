Kadınlardan, ikinci yargı paketine itiraz

Kadınlar, erkek şiddetini arttıracağını, nafaka gaspına ve istismarın affına yönelik hazırlandığını iddia ettikleri yargı paketine karşı Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptı

'Kadınlar Birlikte Güçlü’ topluluğu ‘Kadın cinayetlerini acil önle’ adlı kampanyaları kapsamında yeni yargı paketine itiraz etmek için Kadıköy’de biraraya geldi. Erkek şiddetini ve kadın cinayetlerini önlemektense kadınların nafaka hakkına göz diken bir yargı paketini kabul etmeyeceklerini duyuran kadınlar, 27 Ekim Pazar günü Süreyya Operası önünde bir açıklama yaptı.

Gündeme gelen ikinci yargı paketine değinilen açıklamada, paketin kadınları ekonomik olarak güvensizleştirerek şiddet dolu evliliklere mahkum etmeye çalıştığı ve 15 yaşının altında evlilikleri, çocuk istismarını da meşrulaştıracağı vurgulandı. Sonucun ikiyüzlülük olduğunu belirten kadınlar, “Kızlar çocuk yaşta evlendirilecek, istismarcılar ‘bir defaya mahsus’ diye affedilecek, bir gün şiddetten uzaklaşmak için boşanmaya kalktıklarında da ‘kendi imkanlarınla geçin’ denecek. Buna daha kaç defa hayır dememiz gerekecek?” dediler.

Emine Bulut cinayetinin üzerinden iki ay geçtiğini örnek veren kadınlar, büyük büyük cümlelerin unutularak, kadınların haklarına göz dikildiğini söyledi. Seher Kalkan tarafından okunan açıklamada şunlar yer aldı:

Kadınlar iki defa engelledi, üçüncüsü geldi

“Pek çok kadını asgari düzeyde dahi geçinebilmek için şiddet dolu evliliklere mahkum etmek, daha fazla kadın cinayetine davetiye çıkarmaktır. Ekonomik haklarımız güvence altına alınmadıkça şiddetten uzak hayatlar bizim için bir hayal. Bu da yetmedi yargı paketi aynı zamanda 15 yaş altı evlilikleri, yani çocuğun cinsel istismarını meşrulaştırmaya girişti. Biz 2016’da ‘tecavüzü meştulaştıramazsınız’, 2018’de ‘istismarı affettirmeyiz’ diyerek biraraya gelen kadınlar bunu daha önce iki defa engelledik. Çocuk hamileliklerinin, evlilik içinde kadınlara yönelik şiddetin böyle tavan yaptığı bir dönemde üçüncü defa karşımıza gelmesini anlamakta zorlanıyoruz.”

Açıklamada yasalardan da örnekler verildi: “15-18 yaş arasında TCK 104, yani ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ adlı kanun maddesi geçerli ve şikayet olmazsa dava açılmıyor. Şimdi ve öncesinde af getirilmeye çalışılan ise TCK 103, yani şikayet olmasa da suç sayılan 15 yaş altındaki çocuğun cinsel istismarı maddesi. 16 yaşından itibaren mahkeme kararıyla resmi nikah yapabilen, 15 yaşından itibaren ise cinsel ilişkinin ve hatta imam nikahıyla evliliğin suç olmadığı ülkemizde şimdi de 15 yaşın altında imam nikahlı evliliği tartışır hale geldik. Bir de ‘aradaki yaş farkının en fazla 10 olması ve şikayet olmaması gibi cümleler duyuyoruz. Bu, 11 yaşında bir kız çocuğunun 21 yaşındaki bir adamla imam nikahıyla evlenmeyi ‘isteyebileceği’, 12-13 yaşında hamile kalıp çocuk doğurmasında bir sakınca veya suç unsuru olmayacağı anlamına geliyor.”

“İtiraz etmiştik, haklı çıktık”

Böylesi bir affın kadınların mağduriyetini ortadan kaldırmayacağı, daha ağır mağduriyetlere yol açacağına değinildi ve açıklama okuyan Kalkan, “Biz cezaların ağırlaştırıldığı 2014 senesinde de ağır cezanın çözüm olmadığını, bunun tam tersine cezasızlığa sebep olacağını söyleyerek itiraz etmiştik. Haklı çıktık. Şimdi cezaların ağırlığından ötürü af gerektiğini duyuyoruz. Ama bu af da sorunu çözmek yerine derinleştirecek biliyoruz” diye konuştu.

Tüm kadınları yargı paketine dur demeye davet eden kadınlar, eylem boyunca “İstismarı aklama suça ortak olma”, “Kadın ve çocuk düşmanı yargı paketine hayır”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganlarını attı. Eylem, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü için yapılan çağrıyla son buldu.

İkinci yargı paketinin yakın bir zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Bu yargı paketinin en önemli maddeleri, çocuğun istismarcısıyla evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesi ve çocuğun ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması durumunda ve evlilik halinde hükmün ertelenebilecek olmasına dair maddeler.