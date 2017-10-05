Kadınlar, Müftülere nikâh yetkisi getiren yasayı protesto etti

Müftülere nikâh yetkisi getiren yasayla, Mağdur Hakları Yasası’na karşı kadınlar Kadıköy’de protesto eylemi düzenledi. Birçok ilde düzenlenen eylemlerin etkisiyle, yasa değişikliği, yeniden görüşülmek üzere alt komisyona çekildi. Ancak tasarı TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi

Kadınlar, hükümetin meclis kapanmadan önce gündeme getirdiği, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısı ve kadınları daha da mağdur hale getirecek Mağdur Hakları Yasa Tasarısı’na karşı Türkiye’nin pek çok ilinde 1 Ekim Pazar günü eş zamanlı eylemler düzenledi.

“BU YASALAR BÖYLE GEÇMEZ”

İstanbul’da düzenlenen eylemin adresi ise Kadıköy oldu. Süreyya Operası önünde bir araya gelen kadınlar, “Eşit ve özgür bir hayat için bu yasalar böyle geçmez” yazılı pankartı taşıyarak, Khalkedon Meydanı’na kadar yürüdü. Kadınlar, “Hayatlar bizimdir”, “Nikahta keramet olsa her gün 3 kadın öldürülmezdi”, “Biz nikahı bozarız”, “Hayat bizimdir” “Sosyal hizmet müftünün işi değildir” yazılarının yer aldığı dövizleri taşıyarak, “Eşitsiz yaşamaktan bıktık usandık”, “Bu yasalar böyle geçmez”, “Eşitsiz yasamı al başına çal”, “Sosyal hizmet müftünün işi değildir” sloganlarını attı. Yürüyüşün sonlandığı Khalkedon Meydanı’nda basın açıklaması okundu. Açıklamada, Müftülüklere nikâh yetkisi verilmesinin eşitsizliğin garantisi olduğunu belirtilerek, “Bu yasal düzenlemeler kuşkusuz bazı ihtiyaçların varlığına işaret ediyor. Ama bu haliyle tasarıların bizim ihtiyaçlarımıza karşılık gelmediği, hatta tam tersine bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirdikleri açık. Çünkü toplumun yarısı olan biz kadınların doğru ve eksiksiz bilgilendirerek, yararımız için çalışan kadın örgütlerini sürece katarak bizlerle birlikte tartışıp çalışarak hazırlanmıyorlar. Bu yasaların toplumun sadece belli bir kesiminin yararına olacak şekilde aceleyle hayata geçirildiklerinde neler olabileceğini biliyoruz ve bunun sonuçlarına katlanacak olan yine kim olursak olalım veya nasıl hayatlar yaşarsak yaşayalım biz kadınlar olacağız. Hayatlarımızı belirleyecek yasaların bize sorulmadan yapılmasına itirazımız var” denildi.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Yapılan eylemlerinde etkisi ile, Müftülere nikah kıyma yetkisi veren değişiklik yeniden görüşülmek üzere alt komisyona çekildi. Ancak 5 Ekim Perşembe günü TBMM'de yapılan oturumda Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi.