Kadınlar mücadeleden vazgeçmiyor

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto eden kadınlar, Kadıköy’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın imzası ile İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin tek taraflı olarak fesih edildiği duyurulmuş ve sözleşmeden taraf olmaktan 1 Temmuz itibarıyla çıkılmıştı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplanan kadınlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti.

“KADINLAR ŞİDDET GÖRÜRKEN NEREDEYDİNİZ?”

Kadınlar adına ilk açıklamayı yapan KCDP Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, ülkede yüzlerce kadın öldürülürken iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini belirtti. Yapılan baskının kendilerini durduramayacağını vurgulayan Kavas, “Biz yasakları aşacağız. Bütün renklerimizle yaşayacağız. Her gün kadınlar ölüyor. Denizler ölüyor. Biz buna itiraz etmek için meydanlarda buluşuyoruz ve bize müdahale ediliyor. Bu ülkede itiraz ettiğimiz her yerde karşımıza polis çıkıyor. Peki kadınlar şiddet görürken neredeydiniz?” dedi.

Kavas'ın ardından konuşan KCDP Genel Sekreter Fidan Ataselim, “Yasalar çiğnenirken bizler durmayacağız. Hukuksuz bu karar aynı zamanda gayrimeşru, toplumsal karşılığı olmayan bir karardır. Bu kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

KCDP Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise şunları söyledi : “Kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilemez. Bu hamleyi yapanlar toplumun yüzde 93'ü karşısına alıyor. Bu sözleşmeyi kimsenin lütfu ile almadık o yüzden kimsenin iki dudağı arasında çıkacak sözle de vazgeçmeyeceğiz.”

“ALDIĞIM EN KÖTÜ HABER”

İstanbul’da ilk kez eyleme katıldığını dile getiren Selen İncioğlu, “Burada olmak benim için çok önemli. Bu ülkede kadınların ve LGBTQ+ bireylerin haklarının korunmasını istiyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, bu güne kadar aldığım en anlamsız ve kötü haberlerden biri. Bu durum beni çok üzüyor. Böyle bir şeyi nasıl bir gerekçe ile yapabildiklerini anlamış değilim. Umarım en kısa zamanda, kadınların ölüm haberlerini almadığımız ve her bireyin özgürce yaşayabildiği bir ülkeye uyanırız” dedi.

“ÜLKENİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇABALIYORUM”

Eyleme katılan Dua Kayra Kahraman ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün, hala 2021 yılında kadın cinayetlerini protesto etmek ve yargılanması gereken insanların neden yargılanmadığını sorgulamak için buradayız. Ben son zamanlarda bulduğum bütün eylemlere katılıyorum, dayak ve biber gazına maruz kalıyorum. Fakat burada kadınlarla buluşmak, kendimi canlı hissetmek, herkesin aynı amaç için bir arada olduğunu görmek ve eğer benim başıma bir şey gelirse arkamda birilerinin duracağını bilmek bana kendimi güçlü hissettiriyor. Hem şu an yaşayan hem de gelecekte bu ülkede doğacak olan herkes için, kısacası bu ülkenin değişmesi için çabalıyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması erkeklere cesaret vermek, onların işlerini kolaylaştırmak ve belki de bize farklı şeyler düşündürmek için alınmış bir karar. Bunun hiçbir medeni açıklaması yok.”