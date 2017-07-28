Kadınlar “KIYAFETİME KARIŞMA” diyor

Giydikleri kıyafetler bahane edilerek yapılan saldırılara tepki gösteren kadınlar “Kıyafetime karışma” sloganıyla 29 Temmuz’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası önünde eylem yapacak

Kadınların giydikleri kıyafetler bahane edilerek uğradıkları saldırı ve taciz haberleri son zamanlarda medyaya daha sık yansımaya başladı. Ayşegül Terzi ve Asena Melisa Sağlam’a giydikleri kıyafetlerin “tahrik edici” olduğu iddiasıyla yapılan saldırıların ardından en son 30 Haziran tarihinde Eminönü’nde, kadınları giydikleri kıyafetleri gerekçe göstererek taciz eden bir erkeğe çevredeki kadınlar tepki göstermişti. Kadınların kıyafetleri bahane edilerek yapılan saldırılar 29 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası önünde yapılacak bir eylemle protesto edilecek.

Eylemin ilk duyurusunu sosyal medyadan #KıyafetimeKarışma etiketiyle duyuran kadınlar, Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda stant açtı. “Kıyafetime karışma, kadınlar için adalet” pankartı asan kadınlar dağıttıkları bildirilerle 29 Temmuz’da gerçekleşecek eyleme katılım çağrısı yaptı. Kadın şortları ve eteklerin asılarak tepki gösterildiği eylemde kadınların dağıttığı bildirilerde şöyle denildi: “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… Her biri ve daha nice kadın bahane edilerek saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Hayatın içinde olmaya devam edeceğiz, ne zaman ne giyeceğimize nereye gideceğimize biz karar veririz. Pembe vagonlarla bizi ayrıştırmaya çalışmayın. Yeter artık karışmayın kıyafetlerimize. Sen varsan daha güçlüyüz. İstediğin kıyafeti giyerek yürüyüşe gel; özgürlüklerimize haklarımıza sahip çıkalım, bizleri sindiremeyeceklerini gösterelim”