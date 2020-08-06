Artan kadın cinayetlerinin son bulması için kadınlar sesini yükseltmeye devam ediyor. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı çıkan kadınlar #İstanbulsözleşmesiyaşatır etiketiyle sosyal medyadan siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı

Türkiye’de kadına yönelik şiddet giderek artarken Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gündemdeki yerini koruyor. Kadınlar ise dayanışmaya devam ediyor. Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından kadınlar sosyal medyada bir akım başlattı. Kadınlar “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Kadınlar kadınları destekliyor” etiketleriyle sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Öldürülen kadınların sosyal medyada, haberlerde paylaşılan siyah-beyaz fotoğraflarına gönderme yapan akım gittikçe büyüdü ve yayıldı. Akımın ardından İnstagram’da #istanbulsözleşmesiyaşatır etiketiyle paylaşılan gönderi sayısı 626 bine ulaştı. Ayrıca yurtdışından birçok kadın siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak Türkiye’deki kadınlara destek verdi. Oyuncu Jessica Biel, Nicole Kidman, Jennifer Anniston, Sofia Vergara, Michelle Pfeiffer, Eva Green, şarkıcı Christina Aguilera, Juliette Lewis de destek verenler arasındaydı.

MOR ÇATIYA DESTEK

Bir diğer dayanışma örneği de Mava Kollektiv’den geldi. Bir bağış kampanyası başlatan Mava Kollektiv, sanatçıları, eserlerini Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yararına satmaya davet etti. Bu kampanya kapsamında sanatçılar kendi sayfasında eserlerini satışa çıkarıyor, eseri satın almak isteyenler ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın sitesinden vakfa bağış yapıyor. Dayanışmanın gücüne inandıkları için bu kampanyayı başlattığını söyleyen Mava Kollektiv değişimi beklemek yerine insanların harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Bu kampanyanın bir harekete geçme aksiyonu olduğunu söyleyen Mava Kollektiv küçük bir aksiyon olsa da sonuçlarının güzel olacağını ifade ediyor. Kollektiv, bağış için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nı seçmelerinin nedenini ise şöyle açıklıyor “Çoğu kadın şiddet görünce nereye gideceğini bilemiyor, ekonomik şartlar el vermiyor çoğunlukla. O kadınlar da evde kalmayı tercih ediyor. Bu yüzden sığınaklar önemli.”

Bağış kampanyası 10 Eylül’e kadar devam edecek. Eğer siz de eserlerinizi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yararına satmak veya eser satın alarak bağışta bulunmak isterseniz İnstagram’da @mavakollektiv hesabını inceleyebilirsiniz.

MOR ÇATI NEDİR?

1990 yılında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, şiddete maruz kalan kadınlara sığınak imkanı sunarken aynı zamanda psikolojik, hukuki, sosyal destek sunuyor. Ayrıca şiddete karşı farkındalığı artırmak için çeşitli atölyeler düzenliyor. Mor Çatı’ya ulaşmak için (212) 292 52 31 / (212) 292 52 32 numaralarını arayabilir veya morcati@morcati.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.