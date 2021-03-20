Kadınlar, Kadıköy'den haykırdı: "Sözleşmeden asla vazgeçmeyeceğiz"

Kadınlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından Kadıköy'de buluştu. Yüzlerce kadın, kararın geri alınarak sözleşmenin uygulanmasını talep etti

Cumhurbaşkanlığı kararnemesiyle gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının ardından kadın örgütleri Kadıköy'de buluştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla 15.00'da Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan kadınlar, kararın geri çekilerek sözleşmenin uygulanmasını talep etti.

Eylemde açıklama yapan Fidan Ataselim, “Bıkmayız yılmayız, nice hakkımızı bu meydanda kazandık. AKP’nin koltuğu nasıl titredi ki ne yapacaklarını şaşırmışlar. Eşitlik ve adalet kadınlarla gelecek. Bir gece yarısı çıkarılan kararı geri çektireceğiz. Kadınların yaşamakla beraber, daha eşit ve özgür yaşamasını da istiyoruz. Eşitliğe düşman, özgürlüğe düşman olanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini düşünüyor. Tek bir kararla bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de eylemde bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Meydanları doldurduk, doldurmaya devam edeceğiz. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Dün gece korkunç ve insanlık dışı kararmamenin yayınlandığını gördük. Tek adam, 'biz kadınlarla değil yaşam hakkıyla değil tecavüzcülerle, katillerle saf tutuyoruz' dedi. Kararnameyle Cumhurbaşkanı bir şey daha söyledi: Ben TBMM'nin iradesini tanımıyorum da dedi. Birçok partinin uzlaşmasıyla LGBTİ+ların, çocukların kadınların hakkına karşı çıkıyorum dedi. Meclisin iradesine gasp edenler de görecekler ki; biz meydanları, sokakları, hayatı doldurmaya devam edeceğiz."

Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sera Kadıgil ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da destek verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun eyleminin ardından Kadınlar Birlikte Güçlü grubu da 17.00'de aynı alanda eylem gerçekleştirdi.

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak erkeklere cesaret verildiğini belirterek sözleşmeyi kadınların örgütlü mücadelesinin yeniden uygulamaya koyacağını söylediler.