Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için ayakta!

İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ülkenin birçok yerinde İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için eylemler gerçekleştirildi. 27 Mart’ta kadınlar, Kadıköy Beşiktaş İskelesinde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedilmesinin ardından kadınlar İstanbul’un her yerinden sözleşmenin uygulanması için eylem gerçekleştirdi. 24 Mart’tan bu yana eylemlerini sürdüren kadınlar, Kadıköy’de Koşuyolu Parkı, Yeldeğirmeni, Maltepe Meydanı’ndan sesini yükseltti.

İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya Grubu’nun yaptığı kitlesel eylem ise 27 Mart’ta saat 15.00’te Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde gerçekleşti. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına karşı çıkmak için buluştu. Yapılan basın açıklamasında kadınlar kadın düşmanlığına, katillerin sırtını sıvazlayanlara, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı ses çıkardı.

Yapılan basın açıklamasında Kampanya Grubu, kadın düşmanlarına seslenerek “Devlet bugün sizin yanınızda, kadınların karşısında olabilir; ama siz çoktan kaybettiniz. Biz var olduğumuz için, birbirimizin yanında olduğumuz için, cesaretimizi bugün tek kalemde üstünü çizmeye kalktığınız hakları yüzyılların mücadelesiyle elde etmiş kadınlardan aldığımız için kaybettiniz. Kendi adımıza karar vermekten, eşitlikten, özgürlükten ne olursa olsun vazgeçmeyeceğimiz için kaybettiniz. Biz “hayır” dediğimiz andan itibaren kaybettiniz. Çünkü tüm bunların geri dönüşü yok.” dedi.

İsyanda olduklarını belirten kadınlar açıklamaya şöyle devam etti: “Daha bu hafta içi, bir gün içinde en az 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmeye harcanan çaba, uygulamak için harcansaydı hayatta olabilirlerdi. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlü olduğu halde uygulamayanlar, şiddeti önlemeyenler, cezasız bırakanlar, eşitliği sağlamayanlar bu cinayetlerin suç ortağı. Açıkça söylüyoruz: Ya görevinizi yapın ya da istifa edin, çünkü bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden de, tek bir hakkımızdan da vazgeçmiyoruz.” Herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar mücadeleye çağıran kadınlar “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!” sloganıyla açıklamayı sonlandırdı.

LAS TESİS’TEN DESTEK

Sözleşmenin feshedilme kararının ardından Twitter’da “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ve “Aklınızdan Bile Geçirmeyin” etiketleri ile hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden tepkiler geldi. Farklı ülkelerden kadınlar da İstanbul’daki kadınların mücadelesine destek veriyor. Şili’de feminist kadınların kurduğu Las Tesis Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nin çekilmesinin ardından bir video ile Türkiye’deki kadınlara dayanışma mesajı gönderdi. Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinin Türkiye coğrafyasındaki kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik ağır bir darbe olduğunu söyleyen Las Tesis şu mesajla videoyu sonlandırdı: “Şu anda haklarının ihlal edildiği bu korkunç durumla karşı karşıya olan Türkiye’den tüm dostlarımıza, kocaman bir kız kardeşlikle sarılıyor ve büyük bir güç gönderiyoruz.”