Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için ayakta

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmek istenmesini Kadıköy’de protesto etti

Türkiye’nin gündeminde İstanbul Sözleşmesi var. Kadınların haklarını güvence altına alınan, kadınların her gün maruz kaldığı şiddete karşı failin yargılanmasını, şiddetin önlenmesini sağlamaya dönük 2011 yılında imzalanan sözleşme, 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş ilk olarak sözleşmeden çıkılabileceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konunun incelenmesi gerektiğini belirtmişti. Karar, 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacak AKP MYK toplantısında tartışılacaktı ancak daha sonra toplantı 13 Ağustos’a ertelendi.

“HAYATTA OLABİLİRLERDİ “

Kadınlar da iptal edilen bu toplantı nedeniyle ülke genelinde eylem kararı aldı. İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda 19.00’da biraraya gelen yüzlerce kadın İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep etti. Kadınların, öldürülen kadınların isimlerinin ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygula” yazılı dövizler taşıdığı eylemde “Kadın cinayetleri politiktir”, “Kadınları değil, erkek şiddetini engelle”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.

Eylemin açılış konuşmasında “Sözleşme etkin uygulanana kadar sokakları da geceleri de meydanları da terk etmiyoruz” denilerek şöyle devam edildi: “Her gün bir kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ansızın değil göz göre göre geliyor, kadın cinayetleri. Kadınlara evine dön yuvanı koru diyorlar. Failler devlet eliyle korunuyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek yerine etkin uygulamayı konuşsalardı Pınar Gültekin, Fatma Altınmakas ve öldürülen kadınlar yaşıyor olacaktı.”

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen açık kürsüde söz alan kadınlar yaşadıkları sıkıntıları, sözleşmenin önemini anlattı.

Eylemin sonunda yapılan ve “Mücadelemizin geri dönüşü yok demek için toplandık” sözleriyle başlayan basın açıklaması şöyle devam etti: “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz ve İstanbul Sözleşmesi uygulansın demek için toplandık. Bu ülkede her gün kadınlar katlediliyor. Erkek şiddetiyle katledilen kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. O isimler şimdi ellerimizde. Eğer sözleşme uygulansaydı hayatta olabilirlerdi. Bize, yarın bir gün bizim de isimlerimizin bu dövizlerde olabileceğini hissettirenler cinayetin sorumlularıdır. Hükümet, sözleşmeye imza attığı halde bugün şiddeti önleme, failleri cezalandırma sözünden vazgeçeceğini ilan ediyor. Onlar bu cinayetin suç ortağıdır. İstanbul Sözleşmesi için karalama kampanyalarına göz yumanlar, bizzat bu kampanyalarına sözcülük yapanlar, kadınların, LGBTİ+’ların, göçmenlerin, mültecilerin, engellilerin, yaşlıların, çocukların haklarını tarikat ve cemaatlerle pazarlık konusu haline getirenler, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının suç ortağıdır. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz.”

Açıklamada iptal edilen AKP MYK toplantısına vurgu yapılarak “Biz kadınlar bu haklarımızın gereğinin yerine getirilmesi için yan yana durmaya, hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

“ÇEKİLMEK KADINLARI ATEŞE ATMAKTIR”

Sözleşmenin içeriğinin anlatıldığı açıklama şöyle sona erdi: “İstanbul Sözleşmesi şiddete uğrayanların korunması ve şiddet faillerinin gerektiği şekilde cezalandırılması için somut, hukuki ve toplumsal adımları tanımlayan, devlete açık ve net yükümlülükler getiren uluslararası bir metindir. İstanbul Sözleşmesi, kadınların ve çocukların hayatlarını korumak için verilmiş bir sözdür ve bu sözden dönmek, her gün kadınların öldürüldüğü bir ülkede kadınları ateşe atmaktır. Türkiye’nin de taraf olduğu tüm diğer temel insan hakları belgelerini de tartışmalı hale getirmek, kadınların mücadeleyle kazandığı tüm hakları tartışmaya açmak demektir. Sözleşmeden çekilmek, ‘Kadınlarla erkekler fıtratları gereği eşit değildir’ sözüyle her fırsatta saldırıya uğrayan haklarımızın, yasal güvencelerimizin tümüyle terk edileceğinin dünyaya ilan edilmesidir.”

İstanbul dışında Ankara, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Bursa, Çanakkale, Aydın, Manisa, Eskişehir’de de eylem yapılırken İzmir’de aynı saatlerde gerçekleşen eyleme polis müdahale etti ve 16 kişi gözaltına alındı.