Haftalık Bağımsız Gazete 19 Haziran 2019
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Kadınlar, İstanbul için pedalladı

İstanbul seçimlerine 4 gün kala kadınlar pedallarını  yerel yönetimlerdeki kadın-erkek eşitsizliğine karşı çevirdi

Kadınlar, İstanbul için pedalladı
Fırat Fıstık

KESK İstanbul Kadın Meclisi, kadınların yıllardır yok sayılmasına ve yerel yönetimlerde taleplerinin yeteri kadar yer bulamamasına karşı eylem yaptı. Yoğurtçu Parkı’nda buluşan kadınlar, taleplerinin yazılı olduğu bisikletlerle Kadıköy Rıhtım Meydanı’na gelerek burada bir açıklama yaptı.

“İstanbul için güzel günler görmek için pedallıyoruz” çağrısıyla düzenlenen eylemde, “Her şey çok güzel olacak”, “7/24 kreş”, “Kadın kooperatifleri istiyoruz”, “Cinsiyetçi iş bölümüne hayır” yazılı dövizler taşıyan kadınlar açıklamada yerel yönetimlerdeki eşitsizliğe vurgu yaptılar.

Ücretsiz kreş, bakım evi, çamaşırhane...

Kadınların yaptığı açıklamada, “Kadınlar olarak yıllardır kadınları yok sayanlara, kadın erkek eşit değildir diyenlere, tacize tecavüze uğradığımızda ‘O saatte dışarıda ne işi vardı’ cümlelerini sarf edenlere karşı iş yerlerimizi de, sokakları da terk etmiyoruz. İstanbul için bugün pedallıyoruz. İstanbul seçimler için bir kez daha sesleniyoruz: ücretsiz kreş, ücretsiz bakım evi ve ücretsiz çamaşırhaneler istiyoruz. Aydınlık, güvenli sokaklar talep ediyoruz. Bizi yok sayanlara ve cinsiyetçi yerel politikalarına hayır diyoruz. Tüm mekanizmalarda kota istiyoruz. Kadınları yok sayan yerel politikacılara oy vermeyeceğiz.” denildi.

KESK İstanbul Kadın Meclisi’nden kadınlar eylem sırasında “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz”, “İnadına isyan, inadına özgürlük” sloganları attılar. Yoğurtçu Parkı’ndan rıhtıma gelen kadınlar açıklamanın ardından eylemlerini sonlandırdılar.

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