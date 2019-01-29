Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Kadıköy Şubesi, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde değişik partilerden aday olan kadınlar için yerel siyaset eğitimi düzenledi

KADER, 26-27 Ocak’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi veya muhtar adayı olmuş kadınların katıldığı bir eğitim düzenledi.

İki gün süren eğitim, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğretim görevlileriyle birlikte planlanırken, eğitimin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Serpil Çakır üstlendi. İlk gün eğitimlerinde Türkiye’deki kadın hareketi, yerel siyasetin kadınlar açısından önemi, kent hukuku, yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği politikaları tartışıldı. CHP İBB ve Kadıköy Meclis üyesi Ülkü Bildik Koçar ve Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı Seval Özkan ise deneyimlerini paylaştı. Sunum yapan öğretim görevlileri arasında Prof. Dr. Pınar Özden, Dr. Özgün Akduran ve Prof. Dr. Serpil Çakır yer aldı.

Eğitimin ikinci gününde ise Prof. Dr. Nilüfer Timisi, seçim kampanyasında siyasal iletişim ve iletişim uygulamaları konularında sunum yaparken, Dr. Gökçen Cıvaş sosyal medya kullanımı konusunda bilgilerini katılımcılara aktardı.

“ERKEKLER TERCİH EDİLİYOR”

Bu konuların dışında konuşma sanatı ve hitabet, siyasi kariyer tasarımında yol haritası çizmek, nefes teknikleri ve meditasyon gibi konularda da bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Bu eğitimlerin, kadın adaylar için önümüzdeki iki aylık süreçte katkı sağlamak, onları geliştirmek ve onlara kaynak sağlamak için yapıldığını belirten KADER Kadıköy Şube Başkanı Arzu Nizamoğlu yerel seçimlere giderken kadınların siyasetteki yerine dair şunları söyledi: “Kadın aday sayıları kesinlikle yeterli değil. Üstelik kadın adaylar söz konusu olduğu zaman hemen liyakat, eğitim, yeterlilik konuları gündeme geliyor. Aynı şartlarda bir kadın ve bir erkek olduğu zaman erkek tercih ediliyor. Kaldı ki erkekte aranmayan özelliklerin daha fazlası kadında aranıyor. Listelerde geriye bırakılıyor ve seçilemiyor.”

“KOTALAR UYGULANMALI”

Nizamoğlu, her partinin ayrı ayrı kadın kotaları olduğunu vurguladı ve partilerdeki kadın kotalarının uygulanması gerektiğine dikkat çekti: “Biz ki; bunun fazlasını istiyoruz. Kadın bakış açısı özellikle de yerel yönetimlerde görünür olmazsa, kadının refahı yükselemeyecek. Erkek bakış açısıyla bunu göremiyorlar. Kadın, daha demokratik düşünür. Kadın hakları ülkemizin gelişimi için faydalı olacak haklar. Yoksa feminizm dediğimiz şey erkek düşmanlığı değil. Biz sadece kadınların haklarına sahip olmasını istiyoruz. Demokrasinin yarattığı insan haklarının uygulanmasını istiyoruz.”

Son olarak yerel yönetimlerin kadınlar için çok daha önemli olduğunu söyleyen Nizamoğlu, “Bu şehri biz yaşıyoruz. En çok kadınlar ve çocuklar yaşıyorlar.” diye konuştu.