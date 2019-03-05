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Kadınlar Anlatıyor

Kadıköy Belediyesi kadın haklarıyla ilgili çalışmalarının yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlikler düzenliyor.

Kadınlar Anlatıyor
GazeteKadıköy

Kadın emeği ve kadın haklarıyla ilgili  çalışmalar, atölyeler,  Potlaç Kadın Dayanışma  Ağı ve kooperatifi ile kadınların dayanışma ve güçlenmeleri için çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlikler düzenliyor.

Yaşamın İçinden Kadınlar

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi’nde Mart ayı boyunca her Çarşamba Saat 19.00’da gerçekleşecek “Yaşamın İçinden Kadınlar” adlı söyleşi etkinlikleri başlıyor. İlki 6 Mart’ta gerçekleşecek söyleşi etkinliğinde Gezgin Kadınlar blog yazarlarından Cemre Nur Meleke konuşmacı olacak. Birbirlerinden ilham almak için bir araya gelmenin önemine inanan, kendi hikayelerini anlatmak üzere gündelik hayat içerisinde farklı alanda bir araya gelen, kolektif veya bireysel dayanışma deneyimi yaşayan kadınların tecrübelerini paylaşacakları söyleşi dizisinin konuşmacıları 20 Mart’ta Pole Dansçı Kadınlar’dan Özge Uraz Kum ve 27 Mart’ta Futbol Oynayan Kadınlar’dan Nurcan Çelik olacak.

Kadınlar Mücadele Alanlarını Konuşuyor

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde “Kadınlar Mücadele Alanlarını Konuşuyor” başlıklı bir panel düzenliyor. Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu’nun “Türkiye’de Kadın Hareketi ve Feminist Mücadele”, Adli Tıp Uzmanı Lale Tırtıl’ın “Erken Evliliklerde Toplumun Sorumluluğu” ve Avukat Perihan Meşeli’nin “Erkek Şiddetini Önlemek Mümkün: Haklarımız ve Destek Alabileceğimiz Mekanizmalar” başlıkları üzerine yapacakları söyleşi 7 Mart Perşembe Saat 14:00’te Kadıköy Belediyesi Brifing salonunda gerçekleşecek.

Etiketler; #dünya kadınlar günü #kadınlar günü #8 mart
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