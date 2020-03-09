Kadınlar 8 Mart’ta Kadıköy’de buluştu

Türkiye’nin birçok şehrinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan kadınlar Kadıköy’de de bir araya geldi. Beşiktaş İskelesi önünde buluşan kadınlar “Baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz.”dedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde etkinlik ve eylemlerin adreslerinden biri yine Kadıköy oldu. Kadınlar Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında söyleşi, film gösterimi, panel, çalıştay gibi pek çok etkinlik düzenlenirken 8 Mart Pazar günü ise İstanbul’un dört bir yanından kadınlar Kadıköy’de biraraya geldi. “Pahallılığa, işsizliğe, baskıya, şiddete karşı bir aradayız”, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” pankart ve dövizleriyle Beşiktaş İskelesi önünde toplanan kadınlar, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganlarını attı.

8 Mart Kadın Platformu adına yapılan basın açıklamasında daha iyi bir yaşam için kadınların birbirinden güç aldığı belirtilerek “Bu 8 Mart’ta meydanlarda, sokaklarda, işyerlerinde, okullarda, evlerde daha iyi bir yaşam için, eşitlik ve özgürlük için tüm baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri, erkek şiddeti, ekonomik krizler, savaşlar ve erkek egemen iktidarlar, üstümüze yığılırken biz kadınlar en yakınımızdaki kadının koluna giriyor ve kadın dayanışmasının aşılmaz barikatını kuruyoruz” denildi.

“EKSİLMEK İSTEMİYORUZ”

Kadına yönelik şiddetin arttığı belirtilen basın açıklaması şöyle devam etti: “Son 10 yıl içinde kadına yönelik şiddetin hem nitelik hem nicelik olarak tepeye çıktığı 2019’u geride bırakırken yaşadığımız şiddet geride kalmıyor. Ocak ayı verilerine göre 30’dan fazla kadın, şubat ayı verilerine göre ise 22 kadın erkekler tarafından türlü bahanelerle katledildi. Bu sayıların gerçeği yansıtmaktaki eksikliğini ve şiddetin boyutlarının çok daha büyük olduğunu biliyoruz. İntihar, faili meçhul ve daha nicesiyle üstü kapatılmaya çalışılsa da erkek şiddeti her gün bizden bir kişi daha eksiltiyor.

Emine Bulut’un ‘Ölmek İstemiyorum’ çığlığı hala kulalarımızda yankılanıyor. Evine giderken tanımadığı bir erkek tarafından öldürülen Ceren Özdemir, erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız, bir plazanın 20. katından atılarak katledilen Şule Çet, Gülnihal, Tuğba, Hande, Gamze, Füsun, Melike, Ebru, Şehriban, Alev… Erkek şiddetiyle katledilip yaşamı çalınan her bir kız kardeşimizin acısı içimizde öfkeye dönüşüyor.”

Las Tesis’in ruhuyla binlerce kadının birleştiğne vurgu yapılan basın açıklamasında Gülistan Doku’ya, Rabia Naz’a, Nadira Kadirova’ya ne olduğu soruldu. “Kız kardeşlerimizin hesabını soruyoruz. Çünkü bir kişi daha eksilmek istemiyoruz.” denilen basın açıklamasının ardından miting, şarkılar eşliğinde sona erdi.