Kadın Yaşam Evi hizmete açılıyor

Şiddet gören kadınların 12 yaşından büyük çocuklarıyla yaşayabilecekleri ilk sığınma evi olan Kadıköy Belediyesi'ne ait Kadıköy Yaşam Evi, 25 Kasım tarihinden itibaren şiddet mağduru kadınları kabul etmeye başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin Ağustos 2020’de açtığı Kadın Yaşam Evi, şiddet gören kadınların 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla yaşamalarına olanak sağlayan Türkiye’nin ilk sığınma evi olmuştu. Bu ay itibariyle Kadın Yaşam Evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ruhsatını aldı. Kadın Yaşam Evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hizmet vermeye başlıyacak.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekibi, Kadın Yaşam Evi'nin kadınlar için önemini şöyle anlatıyor: “Kadınların çocuklarından ayrılmadan, güvenli bir ortamda kalacakları alana sahip olmaları, kendi ayakları üzerinde duracak gücü bulmaları için desteklendikleri ve yalnız olmadıklarını fark ettikleri bir süreç olması hedefleniyor”

12 YAŞ ÜSTÜ ERKEK ÇOCUKLARIYLA KALABİLECEKLER

12 yaş üstü erkek çocukların yönetmelik gereğince sığınaklara kabul edilmediğini söyleyen ekip, “Bu nedenle kadınlar çocuklarını bırakmamak adına yaşadıkları şiddet döngüsüne devam etmekte ya da erkek çocukları devlet koruması altına alınmaktadır. Bu soruna çözüm olarak bu çocukların anneleri ile birlikte gelişim süreçlerini olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadan güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir” diyor. Kadın Yaşam Evi’nde kalmak isteyen kadınlar İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvurabilir veya Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin Kadın Dayanışma Birimi’nden detaylı bilgi alabilir.