Kadın gazeteciler pandemiden nasıl etkilendi?

TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu’nun hazırladığı ankete katılan kadın gazetecilerin yüzde 53,2’si pandemi döneminde çalışma saatlerinin değiştiğini söyledi

Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, pandemi sürecinde kadın gazetecilerin yaşadıklarını gözler önüne sermek için bir anket hazırladı.

Anket sorularını 80 kadın gazeteci yanıtladı. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde alanda çalışmak zorunda olan 10 kadın muhabir/gazeteciye de sorular yöneltildi.

Zaman kullanımı konusunda “Çalışma saatleriniz pandemide değişti mi ve nasıl etkilendiniz?” sorularına kadın gazetecilerin yüzde 53,2’si çalışma saatlerinin değiştiği, yüzde 51,3’ü ise bu değişiklikten olumsuz etkilendikleri cevabını verdi.

İŞ BÖLÜMÜ YAPILDI AMA NASIL?

İş bölümü konusunda kadınlara “Evde iş bölümü yapıldı mı?” sorusu yöneltildi. Kadın gazetecilerin sadece yüzde 13,2 si “Hayır” cevabını verdi; yüzde 57,4’ü “Evet işbölümü yapıldı” derken yüzde 29,4’ü ise “Kısmen yapıldı” cevabını verdi.

Ancak kadın gazetecilerin “iş bölümü yapıldı” derken neyi kastettikleri de şu ifadelerinde ortaya çıktı:

“İzin gününde ev temizliğine katılıyor. Onun dışında bakkala gitmek onda... Diğer her şey bende. Yemek günlük temizlik. Günde 3 kez sofra kuruluyor.”

“Bir çocuk annesiyim benim işim olduğunda haber yazmak, online görüşmeler yapmak gibi, eşim çocuğa bakıyor ya da benim ondan yapmasını istediğim işleri yapıyor. Ama bence tüm erkekler gibi aklına gelip de şu işi de ben yapayım demiyor. Benim ona söylediğim işleri yapıyor.”

“Bebeğimiz olduğu için kısmen de olsa evde iş bölümü yaptık. Ama yine de evde iş yükünün yüzde 80'i bende ne yazık ki.”

“Eskiden bazı konularda daha eşit bir paylaşımımız varken, ben evden çalıştığım için onları ben yapar oldum. Bazı diğer konularda ise yük üzerime binmesin diye daha net sınırlar çizdim, sorumluluğu üzerimden attım.”

EVDEN ÇALIŞMAK SAĞLIĞI DA ETKİLEDİ

Evden çalışmak, tüm gün masa başında oturmak hatta o masa ve oturulan sandalyenin ergonomik olmaması kadın gazetecilerin çalışma verimlerini de etkiledi. Kurumun katkısı çoğunlukla işteki bilgisayarın ve büro sandalyesinin eve taşınmasına izin vermekle sınırlı kaldı. Ve son olarak da araştırmaya katılan kadınların yüzde 52.6’sı evde çalışmaya bağlı olarak sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Uzun süre hareketsiz kalmaya ve uygun fiziki koşulların yetersizliğine bağlı olarak katılımcıların önemli bir bölümü bel, boyun ve sırt ağrılarından şikâyet etti.

Anket sonucuna dair komisyon şunları söylüyor: “Tüm bu durumlar göz önüne alındığında her sektörde olduğu gibi kadınların yaşam koşulları olumsuz etkilenmiştir. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak ayrımcılığa uğradığımızı ev içinde yükümüzün arttığını ve bu yükün görünmediğini biliyoruz. Bu yükü omuzlarımızdan indirmek için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.”

YEREL MEDYA VE KADIN GAZETECİLER

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR) 7 Mart Cumartesi günü “Yerel Medya ve Kadın Gazeteciler” webinar (çevrimiçi seminer) düzenledi. Gazetemizden katılımın da olduğu webinarda Bursa’dan Kars’a pek çok ilden kadın gazeteci sorunlarını anlattı, bilgi paylaşımında bulundu. Konuşulanlar sonucunda yerelde de kadın gazetecilerin genelden çok farklı sorunlar yaşamadığı ancak bunları daha yoğun yaşadığı ortaya çıktı. Kadın gazetecilerin en çok; işe alınırken evli ve çocuklu olup olmadığının sorulması, gece haberlerine gönderilmek istenmemesi, daha çok ofis işi verilmesi, yönetici konumunda çalışamamaları, tacize ve mobbinge maruz kalmaları gibi sorunlarla karşılaştıkları belirtildi. Çözüm olaraksa tüm illerden kadın gazetecilerin daha çok örgütlenmesi ve dayanışma içinde olması önerisi öne çıktı.