Kadıköy’ün yangınla mücadele ekibi döndü, yaşadıklarını anlattı

Yangın bölgelerinde 66 personeli ile söndürme, soğutma, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi ekibi, yangının kontrol altına alınması ile 8 Ağustos Pazar günü İstanbul’a döndü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ekiple bir buluşma gerçekleştirdi ve yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti

Kadıköy Belediyesi, güney illerinde başlayan orman yangınlarıyla mücadele için, üç ayrı ekibini, yangın müdahale araçları ve yardım kolileriyle birlikte afet noktalarına göndermişti. Belediye’nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy’ün yanı sıra, Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden oluşan toplam 66 kişilik ekip 10 ayrı noktada yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulundu. Bir yandan da yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde nöbet tuttu, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi, yanlarında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, limonata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi altına aldı.

Ekip, 8 Ağustos Pazar günü bir su tankeri ve 4 personelini yangın alanında bırakarak İstanbul’a dönüş yaptı.

“ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞATTINIZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugün belediyenin bahçesinde ekiple biraraya gelerek onlarla sohbet etti, yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle, Kadıköy Belediye Başkanı olarak bana yaşattığınız bu gurur için hepinize çok teşekkür ederim. Kadıköy’ü ve bizleri orada temsil ettiğiniz için, bir Kadıköylü olarak da teşekkür ederim. Siz oradayken, araçların üzerinde Kadıköy Belediyesi ismini görüp beni arayan, mesaj gönderen veya sizinle birlikte orada omuz omuza yangını söndürmek için mücadele edenlerin, duygularını benimle paylaşmalarının bende ayrı bir yeri var. Çok büyük bir gurur yaşattınız bize. Bir afet olduğu zaman, dayanışmaya koşarak gidip, orada mücadele etmemiz birçok şeyin önüne geçiyor, manevi karşılığı çok yüksek bir duygu.”

Başkan Odabaşı, sözlerini bitirdikten sonra, yangın noktalarında çalışan personelin izlenimini dinledi. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar yaşadıklarını şöyle anlattı:

“HEM FOTOĞRAF ÇEKTİM HEM YARDIM ETTİM”

Gürbüz Engin – Kurumsal İletişim Müdürlüğü Basın Bürosu Foto Muhabiri ve BAK Kadıköy Üyesi

Bölgede hem arka planda, hem de ön planda destek verdim. Muhabir olarak izlediğim yangın afet noktalarında, aynı zamanda BAK üyesi olarak da söndürme çalışmalarına katıldım. Olayı hem görsel hem de iletişim anlamında, oradaki emeği ortaya çıkartma anlamında görev yaptım. Alanda da Bak Kadıköy ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. İstanbul İtfaiyesi’ne karşı güzel bir intiba oluşmuştu ve halk o noktadaki yangının söndürüleceğini şüphesiz biliyordu. Biz de İstanbul İtfaiyesi ile birlikte çalıştık ve bizlere de sevgileri çok sonsuzdu. Bizlere sürekli, aç mısınız, ne yapalım sizin için, buyurun bizim evimizde dinlenin gibi yaklaşıyor ve değer veriyorlardı. Özellikle Köyceğiz Ağla Köyü Yaylasının meydanına konuşlanmıştık, araçlarımızla birlikte. Bir anda kontrol dışı ilgi odağı haline geldik. Bir yandan yangın söndürme çalışmalarına katılıyoruz, bir yandan arkadaşlar çöpleri topluyor, yardımları dağıtıyor. Biz birçok noktaya müdahale ettik.

“50’YE YAKIN HAYVANI KURTARDIK”

Hakan Dinçer - Veteriner İşleri Müdürlüğü – Veteriner Hekim

Ben Veteriner İşleri Müdürlüğü adına, Veteriner Hekim olarak yangın noktalarında bulundum. Yaklaşık 50’ye yakın hayvan kurtardık; atlar, iguanalar, inekler, kediler, köpekler, kaplumbağalar, tavuklar. Birçok bölgeye gittik, birçok bölgeye ulaştık. Oradaki yerel halk, bize çok güveniyordu, bizi gördüklerinde mutlu oluyorlardı ve güveniyorlardı. Örneğin, Turunç Bölgesi’nden gelen ihbara kara yoluyla gidemedik, ağaçlar devrildiği için. Bir hayırsever, teknesini bize tahsis etti ve deniz yoluyla o noktaya ulaştık ve oradaki hayvanlara müdahale ettik, mama yardımında bulunduk.

“BİREBİR YANGININ İÇİNDEYDİK”

Bülent Çakırer – Kurumsal İletişim Müdürlüğü Organizasyon Büro Sorumlusu – BAK Kadıköy Üyesi

Biz birebir yangının içerisindeydik. Vatandaşlarla temas eden, onlara destek olan ekibimiz ise Sosyal Destek Hizmetleri’nden arkadaşlarımızdı. Biz ayrılırken, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı bizi uğurlarken şu anonsu yaptı: “Kadıköy Belediyesi ekibi alandan ayrılıyor, kendilerine tüm destekleri için teşekkür ederim. Bu andan itibaren, alana 8 kişilik ek takviye yapıyoruz.” Alanda çalışma devam ettiği için, ihtiyaç duyulan bazı ekipmanlarımızı da orada bıraktık. Ve oradan, yanmakta olan diğer noktalara gittik. Bu arada, afet eğitimlerimizde yangın müdahale konusunu daha genişleterek uygulamalı yapacağız. Alan içerisinde çok stresliydik, çünkü ağaçlar yanıyordu. Bir canın yanışını görüyorduk. Bu nedenle ani ve seri hareket etmek zorundaydık. Bu arada şunu da özellikle söylemek isterim BAK Kadıköy üyemiz Engin Karağaç da herkes gibi çok büyük emek sarfetti. 12 saat bizimle birlikte yangın noktalarında aktif olarak çalıştı, 6 saat her türlü nakliyeyi sağladı, 6 saat bizim yangın yerine ulaşımımızı sağladı. Yani biz uyurken, dinlenirken Engin arkadaşımız diğer ekibi götürüyordu. Nakliye konusu önemliydi, hızlıca gideceğimiz noktalara bizi ulaştırdı, lojistik desteği sağladı.

“MÜTHİŞ BİR DAYANIŞMA VARDI”

Can Cucumlu – Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü – Spor Eğitmeni

Biz ekipman sağlamak üzere görev aldık. Sahada çalışan itfaiyenin, orman müdürlüğünün, gönüllülerin ve belediyemiz ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, ekipman tedariğini sağlamak üzere yangın bölgesine gittik. Marmaris Belediyesi’nin Fen İşleri ekipleriyle birlikte koordineli çalıştık. Hem vatandaşla, hem de yangınla mücadele eden ekiple birebir diyalog kurarak süreci yürüttük. Bu süreçte bizi etkileyen çok anlarımız oldu. Bizi zorlayan ya da duygulandıran anlar. Buna rağmen, güçlü durarak sahada çalışanlara moral desteğinde bulunuyorduk. Örneğin Turunç’un içinden geçiyoruz, bütün orman yanmış ama oraya gittiğimizde itfaiye ekiplerine, Bak Kadıköy ekibine, tüm gönüllülere moral vermeye çalıştık. Karış karış, bütün Marmaris’i dolaştık ve malzeme tedariklerini sağladık. Çok iyi şeyler de çok kötü şeyler de gördük. Çok iyi şey şuydu, müthiş bir dayanışma vardı ve bu bizi çok etkiledi. Çok kötü şey ise doğanın katlolması, canlıların yok olmasıydı. Halkın içindeki bütün dinamikleri gördük ve alkışlarla karşılandık ve uğurlandık.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediyesi, 28 Temmuz Çarşamba günü Antalya Manavgat’ta başlayan yangından bir gün sonra 42 kişilik arama, kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye yolladı.

Kadıköy Belediyesi ekipleri, bin 500 battaniye, bin 500 koli kıyafet, oyuncak, 500 adet yorgan, 100 adet yastık, içme suyu, bin 500 adet bebek bezi yüklü 17 araçla 29 Temmuz akşamı yola çıktı, 30 Temmuz sabahı 10.30 sıralarında Marmaris’e vardı.

Ekipler, Marmaris, Köyceğiz, Manavgat, Milas ve Bodrum’da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulundu, veterinerlik hizmeti verdi, sağlık hizmeti sundu.

Belediye, yangınların bir türlü kontrol altına alınmaması üzerine iki ekip daha yollayarak arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan personel sayısını 66’ya çıkardı. Ek ekiplerle yangınla mücadelede kullanılan ihtiyaç malzemeleriyle birlikte bir ambulans ve sağlık malzemeleri de gönderildi.

Geçtiğimiz hafta sonu yangınların kontrol altına alınması ile 10 gündür bölgede bulunan personel de geri döndü.

MARMARİS BELEDİYESİ’NDEN TEŞEKKÜR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Ağustos Pazar günü paylaştığı tweet ile yangın bölgesine arama kurtarma ekibi gönderen, yolladığı iş makineleri ile yangına karşı büyük bir mücadele veren Kadıköy Belediyesi ekibini yolcu ettikleri bilgisini paylaştı. Tweetine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı etiketleyen Oktay, “Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

Oktay’ın tweetini yanıtlayan Odabaşı, misafirperverlikleri için teşekkür ederek, “Dayanışma ile tüm yaralarımızı saracağız” dedi.

Marmaris Belediyesi de resmi hesabından Kadıköy Belediyesi’ni etiketlediği bir tweet ile yardımlar için teşekkür etti.