Kadıköy’ün sokak hayvanları için dayanışma ağı

Kadıköylü hayvansever yardım ve destek ağı oluşturuyor

Sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara alınması, mama ve hayvan bakım ürünlerindeki fiyat artışları gibi konulardan dolayı hayvanlar son günlerde sıkça gündeme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve “tehlike arz eden” hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge göndererek bu hayvanların toplanmasını istedi. Kamuoyunda ve sosyal medyada gündem olan konuya hayvanseverler tepki göstermeye devam ediyor.

Kadıköy Sokak adlı oluşum ise hayvanlar ile ilgili yardım ve destek çağrısı yaptı. İnstagram üzerinden hayvanlara barınma ve mama desteği verebilecek Kadıköylüleri seferber olmaya çağıran inisiyatif, “Barınma imkanı sağlayabilecek, mama desteği verebilecek veya ürünlerinde indirim sağlayabilecek petshoplar, sağlık konusunda da yardımcı olabilecek veterinerleri sağduyuya davet ediyoruz.” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kadıköy Sokak inisiyatifi, konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu: “Son günlerde gündemde olan hayvan sorunlarını herkes biliyor. Biz de bu konu hakkında ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ormanlık alanlardaki barınaklara yardım niyetindeyiz zaten fakat şehir içinde, yani hakim olduğumuz bölge içinde neler yapabiliriz diye düşündük. İlk başta kapı ve dükkan önlerine hayvanların barınabileceği alanlar yapmak istedik. Sonrasında ise kirlilik sebebiyle şikayet gelebileceğini düşündük ve bu fikri askıya aldık. Bu fikir şimdilik rafta, daha uygulanabilir şekliyle bunu da hayata geçirmek niyetindeyiz. Hayvanların sağlık bakımlarından tutun da yemlerine kadar her şey çok pahalı. Bu konuya istinaden bir post paylaştık. Yardımcı olabilecek veterinerler ve petshoplar belki indirim, kampanya, askıda mama tarzında uygulamalar yapabilirler diye düşündük. Hem bu insanları biraraya getirmek hem de vatandaşların gidebilecekleri veteriner ve petshopları görebilmek adına böyle bir şey yaptık. Konuyla ilgili çok güzel geri dönüşler oldu. Bu ağa katılan veterinerler ve petshoplar oldu, katılacak olanlar da var. Bu hafta içinde görüşmeler sağlayacağız. Postu görüp ‘Acaba bu konuda ben ne yapabilirim?’ diye soranlar oldu. Böyle insanlar çok fazla. Tabii bu konuya sadece petshop ve veterinerleri değil, vatandaşları da dahil etmek niyetindeyiz. Durumu iyi olan vatandaşların askıya mama bırakabilecekleri bir sistem düşünüyoruz. Şimdilik yapabileceğimiz şeyler bunlar. Diğer konular için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”