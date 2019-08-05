Kadıköy’ün sesi ‘Gazete Kadıköy’ 1000.sayısında

Kadıköy’ün gündemini yurttaşa duyuran yerel yayın organı “Gazete Kadıköy” 1000’inci sayısına ulaştı. Gazete Kadıköy’ün 1000. Sayısı, IDEA Kadıköy’de düzenlenen törenle kutladı

Kadıköy Belediyesi tarafından çıkarılan Gazete Kadıköy, 20’inci yılında 1000’inci sayısına ulaştı.

Gazeteye kuruluşundan bugüne kadar emek verenlerin buluştuğu törende, Gazete Kadıköy çalışanlarını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eski belediye başkanı Selami Öztürk de yalnız bırakmadı.

IDEA Kadıköy’de gerçekleşen törene aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC)’nin eski başkanı, gazeteci Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile birçok gazeteci katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA YAZISI

Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gazete Kadıköy’ün 20. Yılı için kaleme aldığı yazı okundu. Yazısında, eski bir Kadıköy’lü olarak ilçenin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Gazete Kadıköy’ün 1000. Sayısına dair şunları yazdı: “Bir kentin, bir beldenin sağlıklı geleceği ise hiç şüphesiz geçmişiyle kurduğu anlamlı ilişkisinde saklıdır. Bu bağlamda, bininci sayısına ulaşan Gazete Kadıköy, ilçenizin geleceği ile geçmişi arasında köprü görevi kuran önemli bir kaynak. Gazete Kadıköy’ü 20. Yaşı ve 1000. Sayısı için kutluyor, yayın hayatı boyunca gazetede emek vermiş, gazeteye destek vermiş herkese eski bir Kadıköylü olarak teşekkürlerimi sunuyorum.”

“KADIKÖY DİRENMENİN MERKEZİ”

Çok sayıda gazetecinin katıldığı gecede söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Gazete Kadıköy bir düştü, gerçek oldu. Bu düşü gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. Şu anda gazeteye emek verenlere, bu düşün daha da büyümesini sağladıkları için teşekkür ediyorum. Gazete Kadıköy ilk sayısına ‘direnme’ ile çıkmış. Kadıköy direnmenin merkezi, direnmeden hiçbir şey olmayacağını bilenlerin merkezi. Çünkü Kadıköy Türkiye'nin en aydın insanlarının yaşadığı, gericiliğe, faşizme karşı olan insanların yaşadığı bir yer. Biz Kadıköylülerle beraber Gezi’de de direndik. Gazete Kadıköy bu itirazın, direnmenin kültürü. Gazete Kadıköy’ün 20 yıllık bir ömrü oldu, umarım ömrü daha uzun olur” diye konuştu.

“YERELİ NE KADAR GÜÇLÜ KILARSAK DEMOKRASİNİN O KADAR ETKİN OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Gazete adına söz alan Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi ise “Yerel bir gazetenin bugünlere ulaşması meslek adına umut verici. Gazete Kadıköy bundan 999 sayı önce ülke jeolojik bir depremle sarsılırken, ‘Direnme Savaşı’ manşeti ile yayın hayatına ‘merhaba’ dedi. O günden bu güne sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin hatta dünyanın gündemini de yerelleştirerek sayfalarına taşıdı. Haydarpaşa’nın savunulmasından, ilçeyi baştan başa saran kentsel dönüşüm sorununa, kamusal alanların, yeşilin, doğanın yok edilmesine karşı mücadeleden, yaşlılara, çocuklara, kadınlara alanlar açılmasına kadar her türlü Kadıköy gündemini sayfalarına taşıdığı gibi, kültürü, sanatı, sporu, sağlığı ötelemeden gündemleştirdi.

20 yılda ve 1000 sayıda tamamen gazetecilik refleksiyle yerelden evrensele uzanan haberler yapmaya devam ettik, bundan sonra da edeceğiz. Yereli ne kadar güçlü kılarsak demokrasinin o kadar etkin olacağına inanıyoruz.

Buna inanan gazeteciler olarak, dünyada demokrasinin gelişkin olduğu ülkelerde yerel gazetelerin gücünü görerek Gazete Kadıköy’ü de en azından bu mega kentte güçlü kılmak için çabalıyoruz. Çünkü yerelin sesi güçlü çıkarsa, adalet, eşitlik ve demokrasi daha güçlü olacak buna inanıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, törene gelen konuklar, Murat Meriç’in DJ performansı eşliğinde eğlendi.